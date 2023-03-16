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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند شرب فنجان من القهوة يوميا؟.. تأثيرات صادمة

أهمية شرب فنجان من
أهمية شرب فنجان من القهوة يوميا

يعتبر فنجان القهوة الصباحي بالنسبة للكثيرين من اولوياتهم حتى يستطعوا إستكمال يومهم والقيام بالمهام.. وقد كشفت دراسة جديدة اجراها باحثون من لندن، أن شرب القهوة يوميا يمكن ان يكون له العديد من الفوائد للصحة.

 

أهمية شرب فنجان من القهوة يوميا

 

وافاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن شرب القهوة يمكن أن يقلل من نسبة الدهون في الجسم، ويقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقا لما نشر في موقع nypost .

 

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وافاد الباحثون، أن مشروب القهوة يمكن ان يمنع الإصابة بالنوع الثاني من السكري بسبب تناول الكافيين، وتتبعت هذه الدراسة ما يقرب من 10 آلاف لمعرفة مدى تأثير شرب القهوة على صحتهم.

 

وربط الباحثون، أن الأشخاص الذين يشربون القهوة يوميا يساهم الأمر في الحد من تكون الدهون، والتعرض للسمنة، وهي احد الامراض التي تزيد من نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

 

وأظهرت نتائج الدراسة،  أنه ساعد إستهلاك الكافيين بين الأشخاص الذين يعانون من مؤشر كتلة الجسم عالي، وزيادة في نسبة الدهون في الجسم، مما قلل من نسبة الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

 

أهمية شرب فنجان من القهوة يوميا

 

وأشارت بعض الأدلة، إلى أن الكافيين يسمح للجسم على حرق المزيد من الدهون، بالإضافة إلى انه يعطي شعور كبير بالشبع لفترات طويلة، مما يقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني.

 

وقال الدكتور ديبندر جيل، المؤلف الأكبر للدراسة من الكلية الإمبراطورية في لندن، إلى أن الكافيين قد يكون مرتبطاً بمؤشر كتلة الجسم أقل، وتدني نسبة الدهون في الجسم، وانخفاض احتمال الإصابة بمرض السكري من النوع 2،  بالإضافة إلى تحسين عملية الأيض، ولكن يجب شرب القهوة بإعتدال.

 

ووجد الباحثون، أن الأشخاص الذين يستهلكون مستويات كبيرة من الكافيين يزيد احتمال إصابتهم بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل : السكتة الدماغية وفشل القلب وأمراض الشريان التاجي وإيقاع القلب غير المنتظم.

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