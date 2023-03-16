السعودية تحذّر مواطنيها من حالة الطقس

حذّر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية ،اليوم الاربعاء، من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية.

واضاف أن هناك تدني في مدى الرؤية الأفقية على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة ، والدرب ، والطوال ، وبيش ، وصامطة ، وصبيا ، وضمد ، ومركز الفطيحه ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.

وكانت قد أعلنت إدارة التعليم بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية ، اليوم الأربعاء، بتعليق الدراسة الحضورية في مدارس الإدارة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة مواطنيها.



وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرةً عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.