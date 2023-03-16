عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان يستقبل 45 ألف استفسار

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 45 ألف استفسار عبر الخط الساخن 16328 التابع للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وذلك بداية من أول أبريل 2020، حتى الأول من مارس الجاري.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن خدمات الخط الساخن، تم تعزيزها لسرعة الرد على الاستفسارات المتعلقة بالخدمات المقدمة في مستشفيات الأمراض النفسية، ودعم الوعي المجتمعي والدعم النفسي لمساعدة جميع فئات المجتمع على تجاوز أي أزمات.

وقال «عبد الغفار» إن فريق عمل الخط الساخن يضم طبيبا أو أخصائيا اجتماعيا أو أخصائيا نفسيا، مقسمين إلى فريق أساسي، وفريق تطوعي، يعملون على مدار الـ24 ساعة.

من جانبها، أكدت الدكتورة منن عبد المقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، أهمية السلامة النفسية في إدراك القدرات والإمكانيات، والتعامل مع الضغوط الطبيعية للحياة والعمل بشكل مُنتج، داعية جميع المواطنين إلى زيارة المنصة والاستفادة بالخدمات المتنوعة التي تقدمها الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان عبر الرابط التالي: https://nmhp.mohp.gov.eg/mental/web/ar

ونوهت «منن» إلى أن فريق عمل الخط الساخن حضر دورات تدريبية بالتنسيق بين وحدة الطوارئ والدعم النفسي بالأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، والاتجار بالبشر، ومنظمة العمل الدولية، حيث تضمن التدريب فريق عيادات واحة بمستشفيات “العباسية، وحلوان، والمعمورة، وأسيوط، والمنيا”، وتم التعرف على جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ودور منظمة العمل الدولية والمبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وأنواع الخدمات المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

اختفاء 2.5 طن يورانيوم طبيعي من ليبيا.. أحمد موسى: خبر هيقلب الدنيا

قرار جديد من اتحاد الكرة بشأن عقوبة كهربا

كولر يصدم الأهلي ويرفض طلب إدارة النادي

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بتعديل اتفاق لتنفيذ مشروع تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية

مقتل 100 ألف جندي أوكراني.. تقرير أمريكي يكشف الذي تخفية حكومة كييف

أسعار صرف العملات.. الدولار بـ 30.93 جنيهًا والدينار يتخطى الـ 100جنيه

حصيلة ضحايا إعصار فريدي تتخطى 300 شخص في موزمبيق ومالاوي

بنسبة تصل إلى 50%.. نوعان من الفاكهة يعملان على تخفيف ارتفاع السكر بالدم

مدبولي يتفقد مشروعات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.. اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كحة استمرت 3 أشهر تكشف عن جسم غريب برئة طفل في باراجواي|تفاصيل

الأردن.. نهاية مأساوية لطفل بسبب عضة كلب ضال

من دلهما عليها وكيف اقتحموها| القصة الكاملة لسرقة فيلا محمد صلاح واعترافات اللصوص

دون أن تشعر.. علامات تشير إلى إصابتك بـ نوبة قلبية صامتة

فيديو

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

كان بيصورني فيديو.. القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها وأبو بناتها يرد

تصدر التريند من أولها.. تفاصيل مسلسل محمد رمضان جعفر العمدة.. وقنوات العرض/فيديوجراف

عاجل..خبير يتوقع وقوع زلزال مدمر في اسرائيل ورسالة صادمة من العالم الهولندي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ