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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الأرصاد: ارتفاع الحرارة 4 درجات اليوم.. وفرص لسقوط أمطار خفيفة

الأرصاد
الأرصاد

أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد اليومَ ارتفاعا في درجات الحرارة بنحو 3 إلى 4 درجات عن الأيام المقبلة، وستكون العظمى على القاهرة الكبرى اليومَ ما بين 25 و26 درجة مئوية بسبب تأثرنا بكتل هوائية جنوبية قادمة من الصحراء الغربية وستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة وإحساسنا بالأجواء الدافئة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى.

 ومن المتوقع خلال فترة المساء وجود فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من أقصى غرب البلاد، وتحديدا مطروح والسلوم، والسواحل الشمالية الغربية، لكنها خفيفة وغير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى ان الأجواء مائلة للحرارة على بعض المناطق من جنوب البلاد خلال فترة النهار ووجود أشعة الشمس التي تساعد على ارتفاعات درجات الحرارة، وفي الصباح الباكر تكونت شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.


وتابعت، أن اليوم سيشهد خلال فترة النهار نشاطا للرياح سرعاته ما بين 30 إلى 40 كم على الساعة، بالإضافة إلى وجود كتل هوائية قادمة من مناطق صحراوية مع نشاط الرياح، وسيكون مثيرا لبعض الرمال والأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وبعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية، مشيرةً إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة.


 

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة امطار فرص أمطار

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