تعرف على سر اختيار 16 مارس يوما للمرأة المصرية

منذ فجر التاريخ، كان للمرأة المصرية دور بارز في مختلف مجالات الحياة، وقد تم اختيار يوم السادس عشر من شهر مارس لكي يكون يوما للمرأة المصرية التزاماً بقرار الأمم المتحدة الذي يحث الدول الأعضاء على الاحتفال بيوم المرأة الخاص بها، على أن يكون هذا اليوم مرتبطا بحدث تاريخي للبلد نفسه.

يحمل يوم السادس عشر من مارس عام 1919 ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها من أجل الاستقلال، ولا سيما استشهاد السيدة حميدة خليل، أول شهيدة مصرية من أجل الوطن.

وقد تظاهرت في هذا اليوم أكثر من 300 سيدة بقيادة السيدة هدى شعراوي، رافعين أعلام الهلال والصليب كرمز للوحدة الوطنية، ومنددين بالاحتلال البريطاني والاستعمار.

وفي نفس هذا اليوم وبعد مرور أربعة أعوام، نادت السيدة هدى شعراوي بمظاهرة أخرى، وهى الأولى من نوعها لتأسيس أول اتحاد مصري للمرأة، وكان هدفها هو تحسين مستوى تعليم المرأة وضمان المساواة الاجتماعية والسياسية.

وتستمر المرأة المصرية في المشاركة في مختلف أوجه الحياة سواء سياسيا أو اجتماعيا.

