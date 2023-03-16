عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تحذر من استمرار معاناة السوريين ما لم يتم التوصل لحل سياسي

صدى البلد

  حذرت الأمم المتحدة من استمرار معاناة السوريين ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي شامل يعيد سيادة سوريا ووحدة أراضيها، ويُمكّن الشعب السوري من العيش بكرامة ورسم مستقبله، بعد 12 عاما من النزاع، ثم جاء الزلزال ليفاقم تلك المعاناة الإنسانية ويترك أكثر من 15 مليون شخص- أي 70 في المائة من سكان البلاد- بحاجة إلى المساعدات الإنسانية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، "جير بيدرسون" في بيان بمناسبة الذكرى السنوية للنزاع السوري إن " الوضع الراهن في سوريا أصبح يفوق الاحتمال، والاستمرار بنفس الأسلوب يجافي الإنسانية والمنطق، لقد كانت التحديات التي واجهت عمليات الاستجابة للزلازل الكارثية بمثابة تذكير صارخ بأن الوضع الراهن غير قابل للاستدامة ولا يمكن القبول به".
وشدد "بيدرسون"على أن واجبنا الإنساني الجماعي يحتم علينا عدم تسييس جهود الإغاثة في أعقاب الزلازل، "فنحن بحاجة إلى الوصول عبر جميع الوسائل وبحاجة إلى موارد سخية وبحاجة إلى هدوء مستمر".
ونوه "جير بيدرسون" إلى ضرورة عدم حصر جهودنا الجماعية في الاستجابة الإنسانية فقط، مشيرا إلى أن سوريا تعاني من التدمير والانقسام والفقر، والصراع المستمر، وتتعرض وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها للخطر. 
وأكد بيان مشترك صادر عن القائم بأعمال المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا "المصطفى بن المليح" ، والمنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية، "مهند هادي"، أن سوریا لا تزال واحدة من أكثر حالات الطوارئ الإنسانية والحمایة تعقیدا في العالم، حیث یقدر عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانیة ھذا العام بنحو 15.3 ملیون شخص في جمیع أنحاء البلاد؛ وھو أكبر عدد للمحتاجین منذ بدایة الصراع، ولا تزال سوريا كذلك واحدة من أكبر أزمات النزوح في العالم، حیث نزح 6.8 ملیون شخص عدة مرات داخل البلاد، ویعیش حالیا أكثر من 6.6 ملیون سوري لاجئین خارج البلاد.
وأشار المسؤولان الأمميان إلى أن الزلزال فاقم المعاناة الناجمة عن انھیار الخدمات الأساسیة وتفشي الكولیرا المستمر وزیادة أسعار الغذاء والطاقة والأزمة الاقتصادیة، مع ذلك فإن المساعدة الإنسانیة لیست كافیة ولیست مستدامة، فیجب أن یكون ھناك حل دائم وشامل لإنھاء الصراع في سوريا"، ودعا المسؤولان جمیع الأطراف المعنیة إلى إظھار التصمیم على مواصلة السعي لتحقیق سلام دائم للناس في سوریا لإعادة بناء حیاتھم المدمرة.
على صعيد متصل حذرت اليونيسف من أزمة تغذية تلوح في الأفق للأطفال في سوريا بعد 12 عاماً من النزاع والزلازل المميتة، وأفادت المنظمة باستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال، ووفقاً لتقديرات اليونيسف، فإن أكثر من 609,900 طفل دون سن الخامسة يعانون من التقزم في سوريا، وينجم التقزم عن نقص التغذية المزمن ويسبب أضرارا بدنية وعقلية للأطفال لا يمكن التعافي منها، ويؤثر ذلك على قدرتهم على التعلم وإنتاجيتهم في مرحلة البلوغ.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة لا يزال الأطفال يعيشون في خوف من الهجمات والنزوح ومستويات سوء التغذية الآخذة في الارتفاع، كما أن سوء التغذية الحاد بين الأطفال في ارتفاع مستمر، فقد ارتفع عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6-59 شهرا الذين يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم بنسبة 48 في المائة من عام 2021 إلى 2022، وفقا لليونيسف.
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "أديل خُضُر": "لا يمكن لأطفال سوريا الانتظار أكثر من ذلك، بعد سنوات من النزاع، وزلزالين كارثيين، أصبح مستقبل ملايين الأطفال في خطر، إنها مسؤوليتنا جميعاً أن نؤكد للأطفال أن مستقبلهم هو أولويتنا".
وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة أن نستجيب لاحتياجات الأطفال أينما كانوا في جميع أنحاء سوريا وأن ندعم الأنظمة التي تقوم عليها الخدمات الأساسية التي يحتاجونها بشدة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400|مفاجأة في أسعار الذهب عيار 21 الآن بعد إفلاس بنك أمريكي شهير

قرار عاجل وجديد من اتحاد الكرة ضد كهربا.. تفاصيل مثيرة

60 جنيهًا..مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن الآن بعد قرار الحكومة الأخير

تحذير عاجل| الأرصاد تعلن مفاجأة في حالة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة

موسيماني مبسوط.. شوبير يكشف عن جهاز أوروبي لتدريب نادي الزمالك

بدأ في تسويقه .. نجم الأهلي يقترب من الرحيل رسميًا

عاجل.. سقوط 16 شخصاً في واقعة الاستيلاء على أموال المواطنين عبر منصة هوج بول

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

ترشيحاتنا

القائم بأعمال جمهورية دونستيك الشعبية: نتعرض لهجوم روسي منظم

رئيس الغرف العربية يدعو لصياغة سياسات معززة للعلاقات الاقتصادية

مدبولي يفتتح شركة "كادمار" للنقل الدولي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس

رئيس الوزراء يتفقد مصنع "هنج تونج أوبتيك إليكتريك مصر" للألياف الضوئية

تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

السلع الغذائية تشيد بقرار استثناء استيراد الأرز والفول والعدس من شرط الغطاء النقدي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاعب سابق مفاجأة الحلقات.. نجما الأهلي ضحية لـ برنامج رامز جلال الجديد

حاتم وشيماء وهنادي وفراج وزوجته .. القائمة الكاملة لضحايا برنامج رامز جلال الجديد I خاص

ثعبان ضخم يصفع رجلًا على وجهه في أستراليا .. النهاية مؤلمة

على بعد 1000 كم من الإسكندرية.. تفاصيل زلزال قوي يضرب ساحل المتوسط| هل يقترب؟

فيديو

مسلسلات لن تراها في النصف الأول من رمضان.. غادة عبد الرازق الأبرز

قصة مسلسل ضرب نار بطولة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز «فيديوجراف»

كان بيصورني فيديو| القصة الكاملة لأزمة علا غانم مع طليقها.. وأبو بناتها يرد

مسلسلات رمضان 2023.. حمادة هلال يواجه سحر لوسي.. تفاصيل المداح أسطورة العشق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

اﻟﻤﺰﻳﺪ