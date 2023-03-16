الولايات المتحدة ترفع السرية عن فيديو يوثق لحظة إسقاط المسيرة الأمريكية|شاهد

رفعت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الخميس السرية عن فيديو يوثق لحظة إسقاط المسيرة الأمريكية عن طريق المقاتله الروسية فوق البحر الأسود.

ويظهر الفيديو اقتراب المقاتله الروسية بشكل كبير من المسيرة الأمريكية والتحليق فوقها بشكل مباشر، وفي هذه الأثناء توقفت المسيرة الأمريكية عن الطيران وبدأت في الهبوط.

وكانت قد أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، الثلاثاء، اصطدام طائرة روسية بـ مسيرة أمريكية فوق البحر الأسود.

وقال البنتاجون، في بيان له، إن الطائرة المسيرة الأمريكية MQ-9 كانت تقوم بعمليات روتينية في الأجواء الدولية، لافتا إلى أن إحدى طائرات Su-27 الروسية أطلقت صاروخا على الطائرة مما إضطرنا لإسقاط المسيرة.

وأضافت وزارة الدفاع الأمريكية: "هذا العمل غير الآمن وغير المهني من قبل الروس الذي تسبب في تحطم الطائرة المسيرة، مشيرا إلى أن طائراتنا ستواصل العمل في المجال الجوي الدولي وندعو الروس إلى التصرف باحترافية وبسلام.

وعلى الجانب الآخر، قال نائب الممثل الدائم لـ روسيا لدى الأمم المتحدة، ديمتري بوليانسكي، في حديث صحفي اليوم الخميس، إن الحادث الأخير الذي تعرضت له طائرة أمريكية بدون طيار في البحر الأسود كان استفزازا متعمدا وخطيرا.

‏وأوضح بوليانسكي، أن الطائرة المسيرة الأمريكية انتهكت حدود نظام المجال الجوي المؤقت الذي تم إنشاؤه للعملية العسكرية الخاصة.‏

وتابع: ‏"كانت الطائرة المسيرة تنتهك حدود نظام المجال الجوي المؤقت، وهذه الحدود معروفة جيدا من قبل الولايات المتحدة، وأعتقد أنه جزء من ترتيبات فض الاشتباك التي يتم الاتفاق عليها عادة مع القوى العظمى في مثل هذه الحالات".‏