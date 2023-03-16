وزير التعليم يزف بشرى سارة بشأن مجموعات الدعم لتخفيف العبء عن الأهالي

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة الاسكندرية.

استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم، موجهًا بتفعيلها؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، وعلى مستوى المدرسة لصفوف النقل، ومراعاة أعداد الطلاب في مجموعات الدعم، بما يتناسب مع مساحة القاعات المخصصة.

واستمع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى آراء ومقترحات مديري الإدارات حول آليات تنفيذ مجموعات الدعم، مشيرًا إلى أنه صدر قرار بالسماح لمديري عموم الإدارات التعليمية المختصة بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء بالمديرية بتحديد قيمة مقابل الاشتراك بالمدارس الرسمية، والمدارس الرسمية" لغات" لجميع المراحل، بما يتناسب مع المستوى المعيشي والنطاق الجغرافي وبما يصب في مصلحة الطلاب.