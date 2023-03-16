مكررًا فوزه على بيتيس.. مانشستر يونايتد يتأهل لربع نهائي الدوري الأوروبي

تأهل مانشستر يونايتد لربع نهائي بطولة الدوري الأوروبي، وذلك بانتصاره على مضيفه ريال بيتيس بهدف دون مقابل، في إياب دور الـ 16 للمسابقة.

هدف المباراة الوحيد جاء عن طريق ماركوس راشفورد في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

وحجز مانشستر يونايتد مقعدًا في الدور المقبل، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-1.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - هاري ماجواير - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو - فريد - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - بيليستيري - فاوت فيجورست

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا قد انتهت بانتصار مانشستر يونايتد على بيتيس بأربعة أهداف مقابل هدف.