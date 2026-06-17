برلماني: مستشفى أوسيم وصلت إلى مرحلة يمكن وصفها بـ"الموت"..ووكيل صحة الجيزة يرد

شن النائب طارق الطويل، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، هجومًا حادًا على مستوى الخدمات الصحية بعدد من مستشفيات محافظة الجيزة، مؤكدًا أن الأوضاع الحالية تتطلب تدخلاً عاجلاً لإنقاذ المنظومة الصحية.

وقال "الطويل"، خلال اجتماع لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور شريف باشا، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بالخدمات الصحية في الجيزة: "أقسم بالله عندنا جهاز أشعة مقطعية بقاله 3 سنين، بيشتغل حالة واحدة كل أسبوع فقط، وكل ما حد يطلب استخدامه يقولوا الجهاز معطل".

وأضاف أن مستشفى أوسيم وصلت إلى مرحلة وصفها بـ"مستشفى الموت"، مشيرًا إلى وجود مشكلات كبيرة في منظومة الرعاية الصحية والرعاية المتكاملة، لافتًا إلى أن بعض حالات الطوارئ تواجه صعوبات في تلقي الخدمة.

وتابع: "أنا نائب عن 3 مراكز، والمستشفيات الثلاثة الموجودة فيها أوضاعها سيئة وتحتاج إلى تطوير شامل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين".

ومن جانبه، رد إسحاق جميل، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الجيزة، مؤكدًا أن جهاز الأشعة المقطعية يعمل على مدار 24 ساعة، مشيرًا إلى أن مستشفيي الوراق وأوسيم يشهدان إجراء عمليات دقيقة في تخصصات المخ والأعصاب.

وقال وكيل الوزارة: "جهاز الأشعة المقطعية شغال 24 ساعة في مستشفى الوراق، وبنشتغل عمليات مخ وأعصاب في مستشفيي الوراق وأوسيم".

وعقب الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مؤكدًا أن انتقادات النواب تستهدف تطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس اللجنة: "النائب عندما ينتقد فهو ينتقد المنظومة وليس شخصًا بعينه، ولذلك يجب إعداد تقارير دورية عن أوضاع المستشفيات ومتابعتها بشكل مستمر حتى نتمكن من تحديد المشكلات والوصول إلى حلول عملية لها".