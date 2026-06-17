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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائب يطالب بكشف الحقائق حول ما أثير بوجود تجاوزات في مستشفى الشاطبي الجامعي

مستشفى الشاطبي
مستشفى الشاطبي
ماجدة بدوى

تقدم النائب سمير البيومي بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما أثير مؤخرًا من اتهامات وتجاوزات منسوبة إلى "قسم النساء والتوليد" بمستشفى الشاطبي الجامعي بمحافظة الإسكندرية، مطالبًا بسرعة كشف الحقائق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حال ثبوت أي مخالفات.

وأوضح النائب في طلبه أن وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الصحفية تداولت اتهامات تتعلق بوجود ممارسات وتجاوزات بحق بعض المريضات والسيدات الحوامل داخل المستشفى، وهي ادعاءات وصفها بالخطيرة وتستوجب التحقق منها بشكل عاجل وشفاف.

وأكد "البيومي" أن المستشفيات الجامعية تمثل ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، وتؤدي دورًا مهمًا في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، كما يتحمل العاملون بها من أطباء وأطقم تمريض مسئوليات مهنية وأخلاقية كبيرة تجاه المرضى.

وأشار إلى أن ما يتم تداوله لا يجب التعامل معه بالصمت أو التجاهل، بل يتطلب إعلان الحقائق للرأي العام، وبيان ما إذا كانت الوقائع المتداولة صحيحة وتستوجب المساءلة القانونية والسياسية من الجهات المختصة، أم أنها مجرد ادعاءات غير صحيحة تستوجب محاسبة مروجيها.

واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالته إلى اللجنة البرلمانية المختصة لمناقشته، والوقوف على حقيقة الأوضاع داخل مستشفى الشاطبي الجامعي، بما يضمن حماية حقوق المرضى والحفاظ على الثقة في المؤسسات الصحية والتعليمية.

طلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي والبحث العلمي قسم النساء والتوليد مستشفى الشاطبي الجامعي

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