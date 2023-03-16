قرار عاجل في الاجتماع الفني لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني .. تعرف عليه

تقرر خلال الاجتماع الفنى لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني الذى انتهى منذ قليل فتح أبواب ملعب المباراة أمام الجماهير الكاميرونية بالمجان من أجل تشجيعهم على حضور المباراة ومساندة فريقهم أمام النادي الأهلي .

كما تقرر خلال الاجتماع الفنى أن يرتدي الأهلي الزى الأحمر الكامل من التيشيرت والشورت على ان يرتدى فريق القطن الزى الأبيض الكامل .

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب «رومدي أديجا»، بمدينة جاروا، استعدادًا لمباراة القطن الكاميروني التي تقام غدًا الجمعة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم في نفس توقيت مباراة القطن وعلى نفس ملعب المباراة، حيث أدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة قبل أداء الجوانب الخططية والفنية استعدادًا للمباراة.

وحرصت السفيرة داليا فايز غبريال، سفيرة مصر بالكاميرون، على حضور مران الفريق الختامي اليوم، في وجود طارق قنديل عضو مجلس الإدارة، رئيس بعثة الفريق في الكاميرون.

وأكد مارسيل كولر، المدير الفني، جاهزية الفريق لمباراة القطن الكاميروني، لافتًا إلى أن الفريق يسعى نحو الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأوضح المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم: «نسعى للظهور بشكل جيد في مباراة الغد، ونعلم أن فريق القطن يريد أن يفعل كل شيء من أجل الحصول على الثلاث نقاط، وهو ما يؤكد صعوبة مباراة الغد».

وواصل المدير الفني حديثه: «شاهدت مباريات لفريق القطن مع الفرق الأخرى، والمباراة التي جمعت الفريقين في القاهرة والمؤجلة من الجولة الأولى، والفريق الكاميروني كان جيدًا في مبارياته وبشكل عام القطن فريق مميز جدا».

وأكد أن الأهلي يسعى من أجل الفوز غدًا أمام القطن، وأنه سبق أن أكد أيضًا أهمية مباراة صن داونز والهلال السوداني، ولكن ذلك لن يأتي على حساب التركيز في مباراة الغد.

وشدد المدير الفني للفريق على أن لاعبي الأهلي يمتلكون الخبرة الكافية لتحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، واستكمال المشوار في البطولة.