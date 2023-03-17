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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ادفنوني وانتظروا أمام قبري ساعتين.. وصية مؤثرة لأم مصرية توفيت بالسرطان

أم مصرية توفيت بالسرطان
أم مصرية توفيت بالسرطان

توفيت أم لـ 3 أبناء بمرض السرطان تاركة وراءها رسالة مؤثرة، ومن خلال تقريرعرضته فضائية العربية نستعرض لكم أبرز ما جاء في وصية الأم، فيما كتبت نرمين محمد البالغة من العمر 39 عامًا قبل رحيلها منشورًا على “فيسبوك” طلبت فيه من مشيعي جثمانها أن يظلوا على قبرها لساعة أو اثنين “ونسًا لها”.

 

وصية مؤثرة لأم توفيت بالسرطان

وكتبت نرمين :"وصيتي ليكو لما تسمعو خبر وفاتي تحضروا دفنتي قولو لبعض نفسي يبقى على قبري ناس كتير واقفين يدعولي ويقروا قرآن وماتمشوش وتسبوني خليكوا معايا شوية ساعة أو اتنين اتونس بيكوا اسألوا على ولادي من وقت للتاني وخلو بالكم منهم وبالذات زياد عشان متعلق بيا اوي اللي زعلتو ياريت يسامحني ادعولي كل ما اجي على بالكم .. وخلو ولادي دايما في بالكم".

وصية الأم

وكانت نرمين تداوم على نشر مراحل علاجها بالكيماوي، وكانت تعلم أن معركتها معه قد قاربت على النهاية بنشرها رسالة الوداع التي أوصت فيها برعاية أولادها خصوصًا ابنها زياد الذي كان متعلقًا بها بشكل كبير.

 

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