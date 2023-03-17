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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

موعد صلاة الجمعة الأخيرة من شعبان في القاهرة والمحافظات

صلاة الجمعة
صلاة الجمعة

نعيش اليوم، في آخر جمعة من شهر شعبان 2023 ، حيث يبحث كل مسلم عن موعد صلاة الجمعة، والتي يحرص المسلمون على الحضور إلى المسجد مبكرا وانتظار صعود الإمام المنبر، اقتداءا بسنة النبي المصطفى في يوم الجمعة.

ونوضح في هذا التقرير موعد صلاة الجمعة بالقاهرة والمحافظات.

 

فضل يوم الجمعة من أحاديث وما يُستحب فيه من أعمال؟

سُنة مهجورة في فجر الجمعة .. عظيمة الأجر فلا تتركها


مواقيت الصلاة بالقاهرة

الفجْر ٤:٣٧ ص
الشروق ٦:٠٣ ص
الظُّهْر ١٢:٠٤ م
العَصر ٣:٢٩ م
المَغرب ٦:٠٤ م
العِشاء ٧:٢٢ م

مواقيت الصلاة بالإسكندرية

الفجْر ٤:٤١ ص
الشروق  ٦:٠٨ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:٣٤ م
المَغرب ٦:٠٩ م
العِشاء ٧:٢٤ م

مواقيت الصلاة بالمنصورة


الفجْر ٤:٣٥ ص

الشروق ٦:٠٣ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:٢٩ م

المَغرب ٦:٠٤ م

العِشاء ٧:٢٢ م


مواقيت الصلاة بالغربية


الفجْر ٤:٣٧ ص

الشروق ٦:٠٤ ص

الظُّهْر ١٢:٠٤ م

العَصر ٣:٣٠ م

المَغرب ٦:٠٥ م

العِشاء ٧:٢٣ م

مواقيت الصلاة في سوهاج

الفجر: 04:37
الشروق: 06:01
الظهر: 12:02
العصر: 03:27
المغرب: 06:03
العشاء: 07:17


مواقيت الصلاة في الغردقة

الفجر: 04:28
الشروق: 05:53
الظهر: 11:53
العصر: 03:19
المغرب: 05:54
العشاء: 07:09


دعاء آخر جمعة من شعبان


اللهم أختم لنا شهر شعبان مغفورين الذنب مجبورين الخاطر مستجاب لدعائنا.


اللهم بلغنا رمضان اللهم سلمنا إلى رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.
اللهم بلغنا رمضان وفقنا فيه للصيام و القيام.
اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلا يا رب العالمين.
اللهم اني نويت صيام رمضان فإن اخذت روحي قبل قدومه ف أرحمني وأكتبني من الصائمين.

دعاء نهاية شعبان

 

اَللهُمَّ اِنْ لَمْ تَكُنْ غَفَرْتَ لَنا في ما مَضى مِنْ شَعْبانَ فَاغْفِرْ لَنا في ما بَقِيَ.
اللهمّ أنت ربّي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.
أعوذ بك من شرّ ما صنعت.
أبوء لك بنعمتك عليّ، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنّه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
اللَّهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ، يَا ذَا الْجَلَالِ وَالإِكْرَامِ، يَا ذَا الطَّوْلِ وَالإِنْعَامِ.
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ ظَهْرَ اللَّاجِئينَ، وَجَارَ الْمُسْتَجِيرِينَ، وَأَمَانَ الْخَائِفِينَ.
اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا أَوْ مَحْرُومًا أَوْ مَطْرُودًا أَوْ مُقَتَّرًا
عَلَيَّ فِي الرِّزْقِ، فَامْحُ اللَّهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِي وَحِرْمَانِي وَطَرْدِي وَإِقْتَارَ رِزْقِي،
وَأَثْبِتْنِي عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ سَعِيدًا مَرْزُوقًا مُوَفَّقًا لِلْخَيْرَاتِ،

 

موعد صلاة الجمعة شهر شعبان 2023 صلاة الجمعة بالقاهرة يوم الجمعة

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