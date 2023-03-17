عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

سُنة مهجورة في فجر الجمعة .. عظيمة الأجر فلا تتركها

سنن النبي
سنن النبي

يغفل الكثيرون عن سُنة مهجورة في فجر الجمعة، حيث سن النبي لأمته العديد من السنن في ليلة الجمعة ويومها، باعتباره يوم عيد وطاعة عظيم الأجر  والثواب، أضل عنه الله عزوجل الأمم السابقة. 

سُنة مهجورة في فجر الجمعة

ومن سنة فجر الجمعة الأخيرة من شعبان التي ينبغي عدم هجرها، قراءة سورتي السجدة والإنسان في ركعتي الفجر يوم الجمعة؛ لما ورد في السنّة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك وواظب عليه، واقتفى أثره مِن بعده أصحابُه رضي الله عنهم وسائرُ السلف.

من جانبها، بيّنت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في "الصحيحين"، بل جاء في رواية الطبراني أنه صلى الله عليه وآله وسلم "كان يُديم ذلك".

أشارت الإفتاء إلى أن هذا يدفع اعتراض مَن ينكر المداومة على ذلك، أو من يدَّعي أن من السنة ترك السنة؛ فإن هذا كلام غير صحيح على عمومه، ولو فُهِم على ظاهره لكان تناقضًا؛ إذ حقيقة المستحب والمندوب والسنة هو ما أُمِر بفعله أمرًا غير جازم؛ فهو مأمور به وليس بمستحبٍّ تركُه أصلًا، بل المستحبُّ تركُه إنما هو المكروه الذي نُهِيَ عن فعله نهيًا غير جازم، فصار تركُه لذلك مستحبًّا.

وقد كان فعل الصحابة رضي الله عنهم على خلاف هذه المقولة؛ فكانوا يتعاملون مع المستحب والمندوب من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكأنه واجب، فيداومون على فعله ويتلاومون على تركه؛ حرصًا منهم على التأسي بالحبيب صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة من أفعاله الشريفة، حتى كان بعضهم يتأسى بأفعاله الجِبِلِّيَّة صلى الله عليه وآله وسلم.

فتاوى وأحكام.. حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان.. هل الشرب أثناء أذان الفجر يفسد الصوم.. هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار

هل الشرب أثناء أذان الفجر يفسد الصوم.. الإفتاء تجيب

سُنة مهجورة في فجر الجمعة

وبحسب دار الإفتاء أيضا فإن قراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر يوم الجمعة من السنن التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته، فقد روى ابن أبي شيبة في "المصنَّف" عن الشعبي رحمه الله تعالى أنه قال: "ما شهدت ابن عباس قرأ يوم الجمعة إلا بـتنزيل وهل أتى".

وأضافت: لعل مقصود من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يترك بعض المستحبات خوفًا من أن تفرض على أمته، أو يظن الناس أنها واجب، وأن العالم والمقتدى به قد يفعل ذلك لنفس الغرض، وذلك من باب سد الذرائع، كما يقوله بعض العلماء من المالكية وغيرهم.

وشددت: التحقيق أن التوسع في باب سد الذرائع غير مَرضِيٍّ، وقد يُتَصَوَّر هذا قبل استقرار الأحكام، أما بعد استقرارها وتميز المستحب من الواجب فلا مدخل لهذه المقولة، ولا مجال للأخذ بها، فضلًا عن أنَّ هذه السنة بخصوصها ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم المداومة عليها، ولا يصح أن يُجعَل سدُّ الذرائع وأمثال هذه المقولات حاجزًا بين الناس وبين المواظبة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. 

فجر الجمعة سنة فجر الجمعة الأخيرة من شعبان الجمعة الأخيرة من شعبان ليلة الجمعة ويومها ركعتي الفجر قراءة سورتي السجدة والإنسان دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حكاية كنز من الذهب تمتلكه مصر.. يوفر مليارات الدولارات للدخل القومي

ليس أسطوريًا.. محمد بركات يتوقع نتيجة الهلال ضد صن داونز

خاص .. الأهلي لنجم الفريق : التجديد بشروطنا أو الرحيل نهائيا

وفاة نجل نجم الزمالك السابق محمد عبد السلام

شهر وتقبض الـ1000 جنيه.. احسب مرتبك بعد الزيادة الجديدة

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

غير إنها عيب وحرام.. دراسة: الأفلام الإباحية تدمر حياتك | تفاصيل

يحدث في هذه الحالة.. روسيا تفجر مفاجأة مدوية بشأن انهيار الدولار الأمريكي

موضوعات متعلقة

أبرزها سورة الكهف.. 8 أعمال مقبولة في ليلة الجمعة الأخيرة من شعبان

آخر جمعة من شعبان.. وزير الأوقاف خطيباً بمسجد الهدي جنوب سيناء غدا 

التحصين بقراءة سورة الكافرون .. فضائل لا تغفلهما عند نومك

تهون على الميت .. 8 أسرار عظيمة تَغفلها عن سورة يس

أفضل علاج للوسواس القهري مجرب .. أدركه بـ 4 آيات

فتاوى الصيام| حكم العشر الأواخر من شهر شعبان.. وهل يجوز يوم الشك ومتى يباح وسبب الكراهة؟

التسبيح الأعظم في الليل .. كلمتان تسقط بهما جميع ذنوبك

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 16 مارس 2023

ترشيحاتنا

سُنة مهجورة في فجر الجمعة .. عظيمة الأجر فلا تتركها

بشاشة كومبو.. موتورولا تستعد لطرح Razr+ القابل للطيّ

السيطرة على حريق سيارة نقل جامبو محملة بالمراتب بالإسماعيلية

تحذير عاجل من السعودية بشأن طقس اليوم الجمعة

الصحفيين: اتخاذ كل الإجراءات لتيسير تعبير الجمعية العمومية عن إرادتها

لأصحاب الدخل المحدود.. فيفو تستعد لإطلاق هاتفين من سلسلة Y

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تنسى تناوله.. عصير غني بالفيتامينات قبل العلاقة الزوجية

أسرار تاجر من سوق العبور .. معلومات عن الثوم في موسم تخزينه

فيروس جديد يجتاح الهند.. أعراض أساسية تكشف أنفلونزا H3N2| حمى وسعال وصداع يؤدي إلى الموت

دولة من شرق آسيا..سيدة تشعل النيران في صالون تجميل لـ الرجال| فيديو

فيديو

بمشاركة مؤسسة أبو العينين .. تفاصيل انطلاق مبادرة كتف في كتف

مسلسل المداح3 .. حمادة هلال يواجه سحر لوسي ومفاجآت في أبطال العمل «فيديوجراف»

الكيلو بـ 130 جنيها.. أسعار اللحوم التشادية وأماكن بيعها

اعترافات صادمة للمتهمين بـ سرقة فيلا محمد صلاح بالتجمّع .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ