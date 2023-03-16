فتاوى وأحكام.. حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان.. هل الشرب أثناء أذان الفجر يفسد الصوم.. هل يجوز للحامل أو المرضع الإفطار

فتاوى وأحكام

حكم سماع الأغاني في رمضان.. هل يفسد الصوم ؟

حكم تذوق الطعام للصائم دون ابتلاع شيء منه.. اعرف الإجابة

حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان

هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان

هل يجوز الاكتفاء بالكفارة لمن ترك الصيام عدة سنوات؟.. علي جمعة يوضح

هل الشرب أثناء أذان الفجر يفسد الصوم.. الإفتاء تجيب

دار الإفتاء: رغب الشرع في اختيار اسم حسن للمولود تكريما للإنسان

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية عدد من الفتاوى والأسئلة التي شغلت بال الكثير، نبرز أهمها فى هذا الملف.

فى البداية.. حكم سماع الأغاني في رمضان.. هل يفسد الصوم، يسأل الكثير من الناس عن حكم سماع الأغاني في شهر رمضان وهل هي من المفطرات أم لا، فحكم سماع الأغاني في رمضان هو سؤال دائم التكرار، بحيث يدرك المسلم الرأي الشرعي في حكم سماع الأغاني في رمضان كي يبتعد عما يفسد الصيام في شهر رمضان الكريم.



حكم سماع الأغاني في رمضان لا يعتبر من مفسدات الصيام، وبناء عليه فالشخص الذي يستمع إلى الأغاني في شهر رمضان يبقى صيامه صحيحًا، إلا في حالة أن كلمات الأغنية حركت مشاعر وشهوة الصائم لدرجة أم لا مقيدة بشرط تحريك الشهوة.

هل سماع الأغاني يبطل الصيام، الشخص الذي يستمع إلى الأغاني في شهر رمضان الفضيل صيامه صحيح وغير باطل، ولكن إذا أنزل الشخص المني بسبب كلمات الأغنية فيحكم على صيامه هنا بالبطلان، ويتوجب على الشخص في هذه الحالة أن يقضي يوم بدلًا عن الذي بطل فيه الصيام.



هل سماع الأغاني يبطل الصيام اتفق فيه الفقهاء أن سماع الأغاني في نهار رمضان لا يبطل الصيام، فسماع الأغاني في شهر رمضان ليس من المفطرات مثل الطعام والشراب والجماع، ولكن مع الأخذ في الاعتبار أن سماع الأغاني في شهر رمضان ينقص من أجر الصائم، لأن الصيام لابد أن يكون صيامًا حقيقيًا بعيدًا عن كل المحرمات، فيصوم المسلم بكافة جوارحه عما هو محرم.



يعتبر المسلم الذي يقترف بعض الذنوب وهو صائم لا حظ له من صيامه إلا الجوع والعطش فقط، فقد جاء في السنة النبوية عن الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر” رواه أحمد والنسائي في الكبرى وابن ماجه.



الصيام ليس فقط الابتعاد عن الأكل والشرب والجماع، فقد بين لنا الأئمة الكرام أن الصيام يكون بكافة الجوارح، بأن يتجنب المسلم كل المعاصي، فيجب على المسلم الصائم ألا يفعل أي محرم وألا يرتكب أي إثم أثناء صيامه، مثل الكذب أو الغش، وكذلك سماع الأغاني في نهار رمضان يبطل الصيام في حالة أن كلمات الأغنية حركت المشاعر وتثير الشهوة.



المسلم الصائم الذي يستمع إلى الأغاني في شهر رمضان لا يبطل صيامه وإنما يكون عليه إثم بسبب سماعه للأغاني التي تحرض على الفواحش، والأصل أن شهر رمضان هو فرصة يجب على المسلم أن ينتهزها من أجل التوبة والعودة إلى الله عز وجل، والابتعاد عن الآثام وترك المعاصي والمحرمات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل توبة التائب ويتقبل منه الصيام وفعل الطاعات.



العاقل في شهر رمضان هو من يخالف نفسه ويبتعد عن هواه ويتوب إلى الله، ويقبل في شهر رمضان على الطاعات وإحياء ليالي رمضان بالذكر والتسبيح وتلاوة القران والقيام والأعمال الصالحة النافعة، وكل الأعمال التي تقربنا من الله وتزيد من حسناتنا في هذا الشهر المبارك.



المسلم الذي يرتكب بعض اللهو في نهار رمضان فهذا بينه وبين الله، فالصيام هو أمر خاص بين العبد وربه والله هو من يجازي به، فالمسلم العاصي في شهر رمضان طالما استوفت فيه أركان الصيام فقد سقطت عنه الفريضة، أي أنه لا يحتاج إلى قضاء يوم بعد رمضان، لكن الثواب يتباين بقدر ما يتركب الشخص من معاصي.

حكم تذوق الطعام أثناء الصيام.. يبحث الكثير عن حكم تذوق الطعام أثناء الصيام وخصوصا ربات البيوت يسألون عن حكم تذوق الطعام أثناء الصيام بشكل دائم، طيلة شهر رمضان.

تحتاج النساء إلى تذوق الطعام أثناء إعداده، لذا يتطلعن إلى معرفة الحكم الشرعي في حكم تذوق الطعام أثناء الصيام وغيرها من الأحكام الشرعية التي تتعلق بالطبخ.

حكم تذوق الطعام أثناء الصيام بدون ابتلاع شيء منه لا يبطل الصيام، ولكن يبطل الصيام إذا وصل بعض من هذا الطعام إلى الجوف، ولكن يظل حكم تذوق الطعام أثناء الصيام مكروها، ولكن كما ذكر في حكم تذوق الطعام أثناء الصيام أنه لا بأس من تذوق المرأة الصائمة الطعام في نهار رمضان.

حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان، يسأل الناس عن الحكم الشرعي في حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان، لا شك أن السؤال عن حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان يشغل أذهان الكثير من الناس، خاصة هؤلاء الذين ينامون على جنابة ويؤخرون الاغتسال منه إلى بعد الفجر في شهر الصوم، وتزداد أهمية الناس في معرفة حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان، وما إذا كان يفسد الصيام أم لا.



وهنا تأتي الإجابة على هذا السؤال في أن حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان وكذلك غسل الحيض والتي هي أنه لا يفسد الصيام، والدليل على إن حكم تأخير غسل الجنابة لبعد الفجر في نهار رمضان لا يبطل الصيام، ما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة أم سلمة رضي الله عنهما: (أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم).





حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في نهار رمضان، في الحديث الشريف الذي روته أم المؤمنين السيدة عائشة أم سلمة رضي الله عنهما: (أن رسول الله كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله، ثم يغتسل، ويصوم)، يوضح لنا الحديث الشريف الحكم الشرعي حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في نهار رمضان، كان الجماع في بداية الإسلام محرم على الصائم في الليل، ثم أباحه الله إلى طلوع الفجر، والمعنى من ذلك أن الجماع يفسد الصيام إذا وقع بعد الفجر.



حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في نهار رمضان، سؤال شائك من حيث كونه يبطل الصيام أم لا، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا جامع الرجل زوجته قبل الفجر، ولم يغتسل وأخر الغسل إلى بعد الفجر وهو صائم، فلا حرج على الفرد في ذلك، ويبقى صيامه صحيح، وقد ذكر الحافظ ابن حجر في كتابه "فتح الباري": (قال القرطبي، في هذا فائدتان، إحداهما، أنه كان يجامع في رمضان ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر؛ بيانا للجواز، والثانية، أن ذلك كان من جماع لا من احتلام؛ لأنه كان لا يحتلم؛ إذ الاحتلام من الشيطان، وهو معصوم منه).



جاء في السنة النبوية في حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في نهار رمضان عن السيدة عائشة رضي الله عنها: (أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الباب: يا رسول الله، إني أصبح جنبًا وأنا أريد الصيام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام فأغتسل وأصوم، فقال الرجل: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فغضب رسول الله وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتبع)، ومن الحديث السابق نستنتج حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في نهار رمضان لا يفسد الصيام، مع الأخذ في الاعتبار عدم تأخير الغسل إلى وقت الصلاة، لأن تأخير الصلاة عن وقتها المحدد بدون عذر شرعي حرام شرعًا.



كان الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه بفتي الناس بأن حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في نهار رمضان صيامه باطلن استنادًا إلى حديث آخر سمعه من الفضل بن عباس، ولكن لم يكن يعلم أبو هريرة أن حديث الفضل بن عباس قد نسخ، فلما سمع بالحديث التي روته عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما، في أن النبي صلى الله عليه وسلم صام وهو جنب، رجع أبو هريرة عن فتواه بعدم صحة الصيام، وصار يفتي الناس بما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك فقد روي عن بن المسيب أنه قال: (رجع أبو هريرة عن فتياه فيمن أصبح جنبا أنه لا يصوم).



حديث السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرنا عن عدم خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم في حكم تأخير غسل الجنابة إلى ما بعد الفجر في نهار رمضان والذي هو صحة صيام الجنب، وأن في ذلك رحمة قد أرادها الله سبحانه وتعالى لعباده، تيسيرًا عليهم، ورفعًا للحرج، وكل شيء شرعه الله عز وجل نجد فيه الرحمة والتيسير، فقد حرصت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على نقل شرع الله سبحانه وتعالى إلى الناس من خلال أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ويستفاد من الحديث أن المباشر للفعل أعلم به من الذي أخبر به، وكذلك الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله.



هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان، حكم صيام المرأة الحامل أو المرضع الأصل فيه الوجوب، ولكن قد يطرأ بعض الأسباب على المرأة الحامل أو المرضع تبيح لها الإفطار في شهر رمضان، ويكون ذلك في حالة خافت المرأة الحامل أو المرضع على ولدها، أو غلب على ظن إحداهما أن الصيام قد يؤدي إلى وقوع ضرر على نفسها، أو على ابنها إن كانت مرضعة، أو على الجنين إن كانت حاملًا.



هل يجوز للحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان، كما لا يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الفطر في شهر رمضان إذا قويت أجسامهم وأصبحا قادرتين على الصيام، وإذا كان الصيام أيضا لن يلحق بالجنين أو الطفل الرضيع ضرر، كما في المقابل يكون الإفطار واجب على المرأة الحامل والمرضع إذا رأوا أن الصيام قد يسبب لهما الهلاك، أو قد يقع عليهما بالضرر الجسيم ، كما هو الحال إذا خافت المرأة الحامل على الجنين أو المرضع على الطفل الرضيع، فقد جاء في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله عز وجل وضعَ عنِ المسافر شطر الصلاة، وعنِ المسافر والحامل والمرضع الصوم، أوِ الصيام).



حكم صيام الحامل والمرضع في رمضان، يجوز للمرأة الحامل أو المرضع الإفطار في رمضان، واتفق جمهور الفقهاء على أن القضاء واجب على الحامل في حال أفطرت خوفًا على نفسها أو في حالة أفطرت خوفًا على جنينها ونفسها معا، ففي هذه الحالة تقضي المرأة الحامل أو المرضع ما أفطرت من أيام في شهر رمضان، وليس عليها فدية في ذلك، قياسًا على من أفطر بسبب مرض، فهو يقضي ما فاته من أيام، وليس عليه فدية.



اتفق جمهور الفقهاء أنه يجب على المرأة الحامل إخراج الفدية إذا كان فطرها بسبب الخوف على الجنين فقط، ولكن اختلفت الآراء في حكم الفدية كما يأتي:المذهب المالكي: ذهب المالكية إلى أن المرأة الحامل يحوز لها الإفطار وعليها القضاء فقط بدون فدية، أما المرأة المرضع فيقع عليها فدية، ولكن إذا خافت الحامل أو المرضع الهلاك أو الضرر الجسيم الذي قد يقع بهما أو بولدهما بسبب الصيام، ففي هذه الحالة يجب عليهما الفطر.



-المذهب الحنفي: ذهب الأحناف إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، أو على الولد فقط، والحكم هنا يكون القضاء فقط عند القدرة بدون إخراج الفدية، نفى الأحناف الفدية لأن الجنين متصل بجسم المرأة الحامل مثل أي عضو آخر في الجسم، فيعد الخوف على الجنين كالخوف على أحد أعضاء جسم المرأة الحامل.



-المذهب الحنبلي: ذهب الحنابلة إلى أن المرأة الحامل والمرضع يحوز لها الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، ويجب عليها القضاء فقط في هاتين الحالتين، أما إذا كان الخوف على الولد فقط، ففي هذه الحالة يجب الفدية والقضاء معا، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم تفطره وتقضي هذا اليوم عند القدرة.



-المذهب الشافعي: ذهب الشافعية إلى أن المرأة الحامل والمرضع يجب عليهما الإفطار إذا خافا على نفسيهما فقط، أو على نفسيهما والولد معا، ويجب عليها القضاء فقط في هاتين الحالتين، أما إذا كان الخوف على الولد فقط وجب عليهما الإفطار أيضا، ولكن في هذه الحالة يجب الفدية والقضاء معا، فعليها إطعام مسكين عن كل يوم تفطره وتقضي هذا اليوم عند القدرة.



رأي المذهب الشافعي مماثل لرأي المذهب الحنبلي في القضاء والفدية، ما عدا أن الحنابلة رأوا أن الفطر خوفًا من الضرر مباح، والشافعية رأوه واجب.

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه لا كفارة على من أفطر رمضان لعدة سنوات بغير عذر عند الإمام الشافعي -رضي الله عنه-، مؤكدًا أن لا شيء يُغني عن قضاء ما عليه من الصيام.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «تركت صوم رمضان عدة سنوات بلا عذر، ولكني تبت الآن، وأصوم، فهل علي كفارة، فماذا أفعل؟»، أن الإمام الشافعي -رضي الله تعالى عنه- يرى أن من أفطر رمضان بلا عذر فلا كفارة عليه، لأنه اعتبرها مُصيبة كبرى، فيما الكفارة تكون في مقابل ما يمكن تداركه، أما هذا، فيقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فيه: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ وَلَا مَرَضٍ لَمْ يَقْضِهِ صِيَامُ الدَّهْرِ وَإِنْ صَامَهُ».

وأضاف أن الشافعي قال: يصوم ما عليه يومًا بيوم، فبعد أن يصوم رمضان لا يصوم شيئًا إلا ويتوجه بنيته إلى أنه قضاء لما فات من رمضان، وليس عليه كفارة.

هل شرب المياه أثناء أذان الفجر يفسد الصوم.. قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المسلم أن يحتاط وينتهى من سحوره قبل أذان الفجر، حتى لا يقع فى شبهة.

وأضافت الإفتاء في إجابتها عن سؤال «أستيقظ من النوم بعد الأذان الأخير للفجر وعندما أسمع -الله أكبر- أستمر فى تناول الماء، فهل يصح لى صوم؟! أنه إذا كان المؤذن يؤذن عند دخول وقت الفجر، فإنه لا يجوز للصائم أن يشرب بعد الشروع فى الأذان؛ لأن الله تعالى أوجب الإمساك عند دخول الفجر فقال عز وجل: «وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ» سورة البقرة : 187، مشددة على أنه يجب الإمساك عند سماع الأذان.

وأكدت دار الإفتاء أن الأكل والشرب مباح إلى طلوع الفجر -الأذان-، وهو الخيط الأبيض الذى جعله الله غاية لإباحة الأكل والشرب فإذا تبين الفجر حُرّم الأكل والشرب وغيرها من المفطرات، ومن شرب وهو يسمع أذان الفجر فإن كان الأذان بعد طلوع الفجر فعليه القضاء وإن كان قبل الطلوع فلا قضاء عليه.

عن النبي صلى الله عليه وآله انه قال: ان الله تبارك وتعالى وملائكته يصلون على المستغفرين والمتسحرين بالأسحار، فليتسحر أحدكم ولو بشربة من ماء، وأفضل السحور السويق والتمر.



وتعتبر وجبة السحور من الوجبات الرئيسة في شهر رمضان المبارك وقد أكد الأطباء على أنها أهم من وجبة الإفطار لأنها تعين المرء على تحمل مشاق الصيام ولذا أوصى رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم بالسحور وحث عليه في غير ما حديث فقال: (تسحروا فإن في السحور بركة). رواه البخاري و مسلم



وسبب حصول البركة في السحور أن هذه الوجبة تقوي الصائم وتنشطه وتهون عليه الصيام، إضافة إلى ما فيها من الأجر والثواب بامتثال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذه الوجبة المباركة فوائد صحية تعود على الإنسان الصائم بالنفع وتعينه على قضاء نهاره بالصوم في نشاط والحيوية.

قالت دار الإفتاء المصرية، ان الشرع رغب في اختيار الاسم الحسن للمولود. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ»



وأضافت دار الإفتاء في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ان التسمية تكريم للإنسان؛ لأنه يُعْرَف بالاسم ويُمَيَّز به عن غيره، فهي مطلوب شرعي يدخل في جملة التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70].



وقد رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء، وألَّا يكون في الاسم قبحُ معنًى أو ذمٌّ أو سَبٌ؛ فقد أخرج أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».

حق تسمية المولود ، قال الشيخ خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تسمية المولود حق الأب وليس للأم حال تنازعمها، مؤكدا "تسمية المولود من حق الرجل".