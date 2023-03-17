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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

3 إعفاءات منحها القانون لمشروعات ريادة الأعمال.. اعرفها

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إعفاءات عديدة لمشروعات ريادة الأعمال، وذلك لجذب الاستثمار والمستثمرين وتحسين الدخل القومي. 

 

في هذا الصدد، نص القانون على أن تعفى مشروعات ريادة الأعمال من رسوم تسجيل براءات الاختراع ونماذج المنفعة ومخططات التصميمات للدوائر المتكاملة المنصوص عليها في البابين الأول والثانى من الكتاب الأول من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

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وطبقا للقانون ، تقدم الدولة المساعدة الفنية اللازمة لتسجيل براءات الاختراع التى تمثل تطورا كبيرا في المجال المعنى وفقا للمعايير التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الوزير المختص بشئون البحث العلمي.

وطبقا للقانون ، يدرج في الخطة السنوية للدولة ما يتقرر من تمويل ميسر للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتحدد في هذه الخطة مصادر هذا التمويل.

كما يدرج في الموازنة العامة للدولة ما تخصصه الدولة من الاعتمادات التى تترتب على ما تقدم ، سواء بالباب الرابع " التحويلات الرأسمالية " أو الباب الثانى " النفقات الجارية . 

قانون تنمية المشروعات المتوسطة ريادة الاعمال الدخل القومي رسوم تسجيل براءات الاختراع براءات الاختراع الموازنة العامة

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