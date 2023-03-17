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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم...أيمن عاشور: مشروع الجينوم المصري مفيد في تطوير الرعاية الصحية والتنبؤ بالأمراض.. لا تزيد عن 55 دقيقة| الجامعات تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان 2023

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا تعلن عن فتح باب التقدم لبرنامج ابتكار مصر
أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) عن فتح باب التقدم لبرنامج “ابتكار مصر”؛ للتدريب العملي في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

برعاية وزيري التعليم العالي والشباب.. إعلان نتائج بطولة البولينج للجامعات والمعاهد.. صور
أقيمت منافسات بطولة الجامعات والمعاهد العليا المصرية للبولينج، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالمركز الدولي للبولينج باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة ١٠٥ طالب وطالبة من ٨ جامعات (عين شمس، القاهرة، حلوان، التعليم العالي، الكندية، بدر، الأمريكية، القاهرة الجديدة التكنولوجية).

 

وزير التعليم العالي يغادر إلى تونس للمشاركة في مؤتمر اتحاد الجامعات العربية
غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الجمعة، متجهًا إلى تونس للمُشاركة في أعمال المؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية في دورته الخامسة والخمسين، وذلك خلال الفترة من 18 إلى 20 مارس الجاري.

 

المركز القومي للبحوث ينظم قافلة طبية في بلبيس بالشرقية
نظم  المركز القومى للبحوث تحت إشراف الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز وبرئاسة الدكتورة نبيلة عبد المقصود رئيس لجنة التنمية المجتمعية، ورئيس القوافل الطبية، إلى مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

 

التعليم العالي: مشروع الجينوم المصري مفيد في تطوير الرعاية الصحية والتنبؤ بالأمراض
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفد شركة إليومينا، إحدى المؤسسات الكبرى في التكنولوجيا الحيوية والرائدة في مجال الجينوم، لبحث سبل التعاون العلمي بمشروع الجينوم المصري، والتعاون مع الجامعات المصرية في مجال التكنولوجيا الحيوية والجينوم، بحضور د. مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، وذلك بمبنى التعليم الخاص بالتجمع الخامس.

 

الهيئة العامة لتعليم الكبار تستجيب لنداء الرئاسة للاهتمام بمتحدي الإعاقة
استقبل الدكتورمحمد ناصف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، الدارس مدحت مرسي عبد الحميد على يوسف، من فرع الهيئة بمحافظة السويس، برفقة مدير الفرع سيدة الرفاعي، وتم عقد امتحان محو أمية.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني في جامعة عين شمس
حدد المجلس الأعلى للجامعات، موعد امتحانات الترم الثاني 2023 للجامعات، بالتنسيق مع الجامعات، لافتا إلى أنّ امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، سارت بصورة منتظمة وفق القواعد التي تم إقرارها، وانتهت الجامعات إعلان نتائج الامتحانات.

 

لا تزيد عن 55 دقيقة.. الجامعات تحدد مواعيد المحاضرات في رمضان 2023
أيام قليلة تفصلنا، عن شهر رمضان 2023، ويشغل الكثير من طلاب الجامعات معرفة وقت المحاضرات في شهر رمضان الكريم 2023 حيث بدأ العد التنازلي استعداداً لاستقبال الشهر الكريم، الذي يكون ممتلئ بالعديد من الطقوس الدينية.

 

وزير التعليم العالي: مبدأ المرجعية الدولية يشعل التنافسية ويجذب الطلاب الوافدين
أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، والتي تضمنت سبعة مبادئ رئيسية هي: التكامل، والتخصصات المتداخلة، والتواصل، والمشاركة الفعالة، والاستدامة، والمرجعية الدولية، وريادة الأعمال والابتكار.

 

 

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