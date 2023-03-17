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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز جمع نية التعويض عن أيام تم إفطارها في رمضان مع التطوع؟

صيام رمضان
صيام رمضان

هل يجوز بعد شهر رمضان صيام الست أيام البيض مع وجدود نية التعويض عن الأيام التي تم الإفطار فيها في شهر رمضان؟ 

هل يجوز  جمع نية التعويض عن الأيام التي تم إفطارها في رمضان مع التطوع؟ 

وقال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء: يجوز عند كثير من الفقهاء اندراج صوم الفرض، ولا يجوز له أن يجمع مع السُنة قضاء ما عليه من أيام رمضان؛ حيث إن لكل عمل نية مستقلة، وعلى ذلك فلا يجوز جمع السنة مع الفرض بنية واحدة.

وبناءً عليه: يجوز للمرأة المسلمة أن تقضي ما فاتها من صوم رمضان في شهر شوال، وبذلك تكتفي بصيام قضاء ما فاتها من رمضان عن صيام الأيام الستة، ويحصل لها الثواب؛ لكون هذا الصيام قد وقع في شهر شوال، وذلك قياسًا على من دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن يجلس بنية صلاة الفرض أو سنة راتبة، فيحصل له ثواب ركعتي تحية المسجد؛ لكون هذه الصلاة أداها قبل أن يجلس فأجزأت عن تحية المسجد.
قال البيجيرمي في حاشيته: "وتحصل بركعتين فأكثر"، أي يحصل فضلها، ولو كان ذلك فرضًا أو نفلاً أخر، سواء أنويت معه أم لا، لخبر الشيخين: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين".
ولأن المقصود وجود صلاة قبل الجلوس وقد وجدت بذلك، وكذلك المقصود شغل البقعة بالصلاة وقد حصل. وكذلك المقصود في صيام الست شغل الزمان بالصيام وقد حصل أيضا.

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هل بخاخ حساسية الصدر يفسد الصوم؟

  قال الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الدواء الذى يكون مثل البخاخ طالما أنه يدخل الى جوف الإنسان فانه يفطر.

وأضاف "عبدالسميع" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل بخاخ الكورتيزون لحساسية الصدر للأطفال أو الكبار يفطر؟»، أن هذا الدواء له جُرم فيدخل الى جوف الإنسان عن طريق الفم او الأنف فيبطل الصوم.

وأشار الى ان من كان مريضا ويستخدم هذا الدواء ولا يستطيع ان يؤجل معاد الدواء بعد الإفطار فله أن يفطر لأن الله عز وجل قال فى كتابه الكريم { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولكن عليك أن تعيد هذا اليوم بعد ذلك، أما من كان يستطيع ان يؤجل معاد الدواء لبعد الإفطار فلا حرج فى ذلك.

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