النشرة الدينية.. دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان وهل يجوز عمل موائد رمضان بزكاة المال

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية والفتاوى المهمة التي تهم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ونرصد أبرز هذه الأخبار في النشرة الدينية.

دعاء الجمعة الأخيرة من شعبان.. بـ7 أدعية في آخر ساعة تنتهي همومك وديونك



خطيب الأزهر: القرآن أولى النفس البشرية عناية بالغة وجعلها سببًا لصلاح الأمة



أفضل صيغة للصلاة على النبي .. ينفرج بها كل ضيق وتعسير وتنال بها الخيرات