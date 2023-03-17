عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متطوعو التحالف الوطني يشاركون الرئيس السيسي احتفالية كتف في كتف

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية مبادرة "كتف في كتف" اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في بث مباشر عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بمشاركة متطوعي التحالف الوطني في عمليات التجهيز وتعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية "كتف في كتف" في عدد من المحافظات تشمل (الجيزة – الفيوم – الدقهلية – البحيرة – أسيوط – أسوان – الإسكندرية – دمياط – مرسي مطروح – السويس).

مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كافة محافظات الجمهورية ، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

 

التحالف الوطني


التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

كتف في كتف التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي اد القاهرة الدولي الاسكندرية كراتين المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجدي عبد الغني يكشف عن سبب تغيير الشناوي أمام القطن الكاميروني.. شاهد

سرية تامة.. بطلة مسلسل البرنس تحتفل اليوم بزفافها في الإسكندرية.. خاص

ترتيب مجموعة الزمالك.. الترجي يتأهل رسميا إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

هجمة شتوية | الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ 24 ساعة المقبلة

بيان عاجل من الجيش العراقي ردا على محاولة اغتيال سطام أبو ريشة

تغيير اضطراري.. خروج محمد الشناوي من مباراة القطن.. اعرف السبب

إحياء مشروع قديم.. الحكومة الإيطالية تصدر مرسوما بشأن السفن القادمة من قناة السويس

فيديو يظهر لأول مرة.. حسن شاكوش ينفعل بشدة في حفل زفافه على المعازيم

ترشيحاتنا

إفلاس كريدي سويس.. 4 بنوك عالمية تفرض قيودا على البنك السويسري

45 انتصارا .. الأهلي يحقق رقما قياسيا خارج الديار بدوري أبطال إفريقيا

سدّد الغرامة .. مؤمن زكريا يوجه رسالة عاجلة لـ كهربا

ظهور لافت لـ زوجة طارق العريان بعد صورها مع نجليّ أصالة |شاهد

عقب خروجه من مباراة القطن الكاميروني |طبيب الأهلي يعلن تفاصيل إصابة الشناوي

خارج الديار من عامين .. آخر انتصار لـ الزمالك أمام الأندية الجزائرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأعراض تشير للإصابة بسرطان المبيض.. اعرفيها للتشخيص المبكر

5 نصائح لعلاج الجاثوم وكوابيس النوم

طريقة عمل كيكة الشوكولاته الباردة.. بأسهل الخطوات

بدون بيض .. طريقة عمل الكريب

فيديو

نيفين رجب: بدأت الغناء قبل أختي غادة

أبرزهم تحت الوصاية وتلت التلاتة ورسالة الامام .. تعرف على قائمة مسلسلات الـ15 حلقة

تغيير مواعيد امتحانات الثانوية العامة.. اعرف الحقيقة

جفاف وفيضانات تضرب العالم| ماذا يحدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ