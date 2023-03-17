متطوعو التحالف الوطني يشاركون الرئيس السيسي احتفالية كتف في كتف

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية مبادرة "كتف في كتف" اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في بث مباشر عبر الفيديو كونفرانس.

جاء ذلك بمشاركة متطوعي التحالف الوطني في عمليات التجهيز وتعبئة كراتين المواد الغذائية ضمن أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية "كتف في كتف" في عدد من المحافظات تشمل (الجيزة – الفيوم – الدقهلية – البحيرة – أسيوط – أسوان – الإسكندرية – دمياط – مرسي مطروح – السويس).

مبادرة "كتف في كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في تاريخ مصر، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في كافة محافظات الجمهورية ، بمشاركة مؤسسة أبو العينين الخيرية بحيث تستهدف توزيع 6 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التي تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

التحالف الوطني



التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي انطلق في شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 34 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد إقليمي، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.