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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشر الفسق والفجور وملابس عارية.. محاكمة أنوش ملكة الروتين بعد قليل

أنوش ملكة الروتين
أنوش ملكة الروتين

تنظر محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، ثاني جلسات محاكمة صاحبة قناة «يوميات أنوش» على "يوتيوب" لاتهامها بنشر الفسق و الفجور وخدش الحياء العام.

وكانت قد قررت جهات التحقيق المختصة، إحالة صاحبة قناة «يوميات أنوش» على «يوتيوب» للمحاكمة، بتهمة نشر الفسق و الفجور وخدش الحياء العام.

كانت جهات التحقيق في القاهرة، فتحت التحقيق مع المتهمة بتهمة إدارة قناة على موقع اليوتيوب، وتبث فيديوهات خادشة، تظهر فيها بملابس مثيرة، وذلك بعد بلاغ تقدم فيها.

القبض على سيدة تبث فيديوهات عبر حساب يوميات أنوش

وكشفت التحقيقات الأولية، أن الأجهزة الأمنية في القاهرة ألقت القبض على سيدة تبث فيديوهات عبر حساب على موقع يوتيوب باسم يوميات أنوش، بعد بلاغ ضدها، اتهمها بالفسق والفجور.

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