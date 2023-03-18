السيسي يطلق أكبر مبادرة للعمل الخيري.. حضور بارز لـ مؤسسة أبو العينين بـ احتفالية كتف في كتف

ظهر رجل الأعمال محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي، وطارق أبو العينين، نائب رئيس مجموعة كليوباترا، في صورة تذكارية مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك خلال احتفالية كتف في كتف، أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي.

ووجه الرئيس السيسي، التحية للشعب المصري العظيم، قائلا: "كل معاني التحية والتقدير للشعب المصري العظيم، ما نشهده اليوم هو انتصار جديد وتمثيل حقيقي لمعاني الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعي".

مؤسسة محمد أبو العينين تنضم للتحالف الوطنى للعمل الخيرى

نظم اليوم التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، احتفالية للمتطوعين في مبادرة كتف في كتف، بحضور الرئيس السيسي، في استاد القاهرة الدولي، وذلك احتفالا بجهودهم، ومشاركتهم خلال الأيام الماضية، في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، لتوزيعها على 20 مليون مواطن عبر جميع أنحاء الجمهورية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، حيث يشارك في المبادرة حوالي 300 ألف متطوع من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

وكانت مؤسسة أبو العينين الخيرية، التى انطلقت منذ 40 عاما، من أولى المؤسسات التي انضمت للتحالف الوطنى للعمل الخيرى، وكانت أول المساهمين في نجاح 20 قافلة خيرية أطلقها التحالف فى مختلف محافظات مصر.

ووجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب رئيس مجلس إدارة المؤسسة والسيدة سمية أبو العينين نائب رئيس مجلس الإدارة، بتسخير كل الإمكانات المادية والبشرية للمساهمة في المبادرة، إيمانا منها بالدور الخدمي لأبناء مصر .

وشاركت مؤسسة أبو العينين الخيرية منذ اليوم الأول في مبادرة "كتف في كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية في مصر والتي انطلقت الجمعة الماضية في ١٦ محافظة في وقتٍ واحد تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، واستعدادًا لشهر رمضان المبارك، وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وشاركت مؤسسة أبو العينين في توزيع المواد الغذائية في الجيزة حيث تم تقديم المساعدات للمواطنين الأكثر احتياجًا، وقام المتطوعون من المؤسسة بتسلم الكراتين الغذائية للمواطنين.