عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ختام أعمال الدورة الأساسية لتثبيت الكسور بجامعة أسيوط

ختام الدورة الاساسية
ختام الدورة الاساسية لتثبيت الكسور بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط عن اختتام فعاليات الدورة الأساسية لتثبيت الكسور والتى تم انعقادها فى رحاب الجامعة والتى نظمتها الجمعية السويسرية الدولية لعلاج كسور العظام وشهدت  مشاركة محاضرين ومتدربين من ٥ دول عربية وأجنبية.


وأشاد رئيس الجامعة بجهد ودور ابناء الجامعة فى مجال الخدمة الطبية فى مختلف التخصصات، ونجاح أبناء قسم العظام فى احتلال  مكانة مرموقة بين زملائهم فى  المحافل الدولية  وأصبح القسم  قبلة للباحثين والمتدربين بما يقدمه من مستوى متقدم من الخدمة الطبية المتميزة على أعلى مستوى على الصعيدين  الأكاديمى والعملى،  مرحباً بتواجد النشاط العلمى للجمعية الدولية السويسرية فى رحاب الجامعة لما تحظى به من مكانة هامة ودور للجمعية  والتى تعد واحدة من أكبر الجمعيات الطبية المتخصصة فى تثبيت الكسور ولها دوراً رائداً فى نشر أحدث ما توصل إليه الطب فى هذا المجال واشتهرت كأكبر مؤسسة تعليمية وإبتكارية وبحثية رائدة على مستوى العالم ومتخصصة في علاج الإصابات وأمراض العظام والجهاز الحركي وساهمت بدور فعال ومثمر في تطوير الأساليب الجراحية وإحداث طفرة فى علاج تثبيت الكسور وجراحة العظام والمساعدة في تحسين نتائج علاجها لملايين المرضى. 

 

وأضاف أن إدارة الجامعة تسخر كافة الجهود والإمكانيات لرفع مستوى كفاءة كوادرها الطبية من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذاً لرؤية استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.


ومن جانبه أشار الدكتور محمود بدران استاذ جراحه  العظام وعلاج الكسور بالجامعة ورئيس الدورة أن اعمال الدورة الأساسية شهدت حضور الدكتور محمد الشرقاوى استاذ ورئيس قسم جراحة العظام وعلاج الكسور والدكتور أسامة فاروق الاستاذ بالقسم والمدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجامعى ،إلى جانب عدد من الأساتذة وكبار المتخصصين فى هذا المجال من قسم العظام بطب جامعة أسيوط والجامعات المشاركة من مصر, والسعودية, والاردن  وعدد 48 من المتدربين من دول مصر, والسعودية, والأردن, والعراق, هولندا, وباكستان والتشيك .

جامعة أسيوط تشهد حفل تنصيب اتحاد طلاب كلية الآداب

مستشفيات جامعة أسيوط تحصل على النجمة الذهبية كمركز لعلاج الكسور المرتبطة بالهشاشة


واضاف الدكتور بدران أن الدورة امتدت فى الفترة من  16 الى 18 مارس الجارى وتضمنت عدد من المحاضرات تدور حول 6 محاور رئيسية منها نمط إصابة (الأنسجة الرخوة والعظام) وبيولوجيا التئام العظام, الثبات والميكانيكية الحيوية لشفاء العظام, مبادئ وعلاج كسور المفاصل, كسور الساعد والتخطيط السابق للجراحة, إدارة حالات الطوارئ والجراحات الطفيفة والكسور الخاصة, بالإضافة إلى عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل للتدريب على تثبيت الكسور بشرائح ومسامير بطريقة الصحيحة حتى يلتئم ويعود المريض ليمارس نفس الوظائف التى كان يمارسها قبل الكسر وهو من الخطوات الهامة التى نسعى لتدريب كافة الأطباء لمواكبة أحدث الطرق العلاجية التى تعطى نتائج أفضل فى إلتئام الكسور وتحسين الحالة الوظيفية ليعود المريض لممارسة حياته بصورة طبيعية.

IMG-20230318-WA0040
IMG-20230318-WA0040
IMG-20230318-WA0039
IMG-20230318-WA0039
IMG-20230318-WA0038
IMG-20230318-WA0038
IMG-20230318-WA0036
IMG-20230318-WA0036
IMG-20230318-WA0037
IMG-20230318-WA0037
IMG-20230318-WA0035
IMG-20230318-WA0035
IMG-20230318-WA0031
IMG-20230318-WA0031
أسيوط أخبار أسيوط اخبار محافظة اسيوط جامعة اسيوط اخبار جامعة أسيوط كلية الطب بأسيوط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة أسيوط يستقبل عالمة إيطالية في مجال العلوم الكيميائية والنانو تكنولوجى

رئيس جامعة أسيوط يشهد افتتاح مؤتمر جمعية جنوب الوادي لأمراض وحساسية الصدر

ترشيحاتنا

بسبب الإصلاحات الاقتصادية.. تصنيف ائتماني جديد للسعودية

بالأسماء والعناوين.. 41 شركة خاصة تعلن حاجتها لـ3116 فرصة عمل في 11محافظة

ليس ميدو فقط .. سيف زاهر يفجر مفاجأة كبرى بشأن المرشحين لتولي تدريب الزمالك

بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية: زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

تحذير هندي .. الأمور مع الصين أصبحت في وضع خطير

إصابة طالبين إثر تشاجرهما بالتجمع الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن بمهرجان الإسماعيلية

احذر.. حفظ الأفوكادو بهذه الطريقة يصيبك بالإسهال

رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية| هل زوجك منهم؟

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

فيديو

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

مستوحى من حياة 4 سيدات.. قصة مسلسل ستهم لـ روجينا

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ