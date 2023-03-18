ختام أعمال الدورة الأساسية لتثبيت الكسور بجامعة أسيوط

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط عن اختتام فعاليات الدورة الأساسية لتثبيت الكسور والتى تم انعقادها فى رحاب الجامعة والتى نظمتها الجمعية السويسرية الدولية لعلاج كسور العظام وشهدت مشاركة محاضرين ومتدربين من ٥ دول عربية وأجنبية.



وأشاد رئيس الجامعة بجهد ودور ابناء الجامعة فى مجال الخدمة الطبية فى مختلف التخصصات، ونجاح أبناء قسم العظام فى احتلال مكانة مرموقة بين زملائهم فى المحافل الدولية وأصبح القسم قبلة للباحثين والمتدربين بما يقدمه من مستوى متقدم من الخدمة الطبية المتميزة على أعلى مستوى على الصعيدين الأكاديمى والعملى، مرحباً بتواجد النشاط العلمى للجمعية الدولية السويسرية فى رحاب الجامعة لما تحظى به من مكانة هامة ودور للجمعية والتى تعد واحدة من أكبر الجمعيات الطبية المتخصصة فى تثبيت الكسور ولها دوراً رائداً فى نشر أحدث ما توصل إليه الطب فى هذا المجال واشتهرت كأكبر مؤسسة تعليمية وإبتكارية وبحثية رائدة على مستوى العالم ومتخصصة في علاج الإصابات وأمراض العظام والجهاز الحركي وساهمت بدور فعال ومثمر في تطوير الأساليب الجراحية وإحداث طفرة فى علاج تثبيت الكسور وجراحة العظام والمساعدة في تحسين نتائج علاجها لملايين المرضى.

وأضاف أن إدارة الجامعة تسخر كافة الجهود والإمكانيات لرفع مستوى كفاءة كوادرها الطبية من أجل الارتقاء بالخدمات الطبية المختلفة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذاً لرؤية استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.



ومن جانبه أشار الدكتور محمود بدران استاذ جراحه العظام وعلاج الكسور بالجامعة ورئيس الدورة أن اعمال الدورة الأساسية شهدت حضور الدكتور محمد الشرقاوى استاذ ورئيس قسم جراحة العظام وعلاج الكسور والدكتور أسامة فاروق الاستاذ بالقسم والمدير التنفيذي لمستشفى الإصابات الجامعى ،إلى جانب عدد من الأساتذة وكبار المتخصصين فى هذا المجال من قسم العظام بطب جامعة أسيوط والجامعات المشاركة من مصر, والسعودية, والاردن وعدد 48 من المتدربين من دول مصر, والسعودية, والأردن, والعراق, هولندا, وباكستان والتشيك .



واضاف الدكتور بدران أن الدورة امتدت فى الفترة من 16 الى 18 مارس الجارى وتضمنت عدد من المحاضرات تدور حول 6 محاور رئيسية منها نمط إصابة (الأنسجة الرخوة والعظام) وبيولوجيا التئام العظام, الثبات والميكانيكية الحيوية لشفاء العظام, مبادئ وعلاج كسور المفاصل, كسور الساعد والتخطيط السابق للجراحة, إدارة حالات الطوارئ والجراحات الطفيفة والكسور الخاصة, بالإضافة إلى عدد من الحلقات النقاشية وورش العمل للتدريب على تثبيت الكسور بشرائح ومسامير بطريقة الصحيحة حتى يلتئم ويعود المريض ليمارس نفس الوظائف التى كان يمارسها قبل الكسر وهو من الخطوات الهامة التى نسعى لتدريب كافة الأطباء لمواكبة أحدث الطرق العلاجية التى تعطى نتائج أفضل فى إلتئام الكسور وتحسين الحالة الوظيفية ليعود المريض لممارسة حياته بصورة طبيعية.

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