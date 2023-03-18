عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقتل طفلة بطلق خرطوش وإصابة اثنين آخرين في حادث مروري بالوادى الجديد

لقيت طفلة رضيعة مصرعها، متأثرة بإصابتها بطلق بندقية رش بمركز الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، كما أصيب، شخصين آخرين فى حادث مروري بالطريق الواصل بين قرية أبو منقار بمركز الفرافرة وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة. 

ورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة طفلة لمشرحة مستشفى الفرافرة المركزي، وتبين وفاة الطفلة " مكة إبراهيم مهدي"، عام واحد، بعد إصابتها بطلق بندقية رش في جمجمة الرأس، بقرية " أبو منقار" بمركز الفرافرة، وجرى نقلها لمستشفى الفرافرة المركزي، وجرى إحالتها لمستشفى أسيوط الجامعي، وتوقفت متأثرة بإصابتها، وأصدرت النيابة العامة تصريحًا بدفن جثة الطفلة، واتخاذ الإجراءات القانونية واستكمال التحقيقات. 

كما ورد إخطار أمنى آخر، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول شخصين مصابين في حادث مروري بالطريق الواصل بين قرية أبو منقار بمركز الفرافرة وقرية غرب الموهوب بمركز الداخلة. 

جامعة الوادي الجديد تعلن عن بدء التقديم للترقية لأعضاء هيئة التدريس

وتبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " أبو منقار – غرب الموهوب"، على بعد 5 كم من قرية أبو منقار التابعة لمركز الفرافرة وفي اتجاه قرية غرب الموهوب بمركز الداخلة أسفر عن إصابة كل من على محمد على 19 سنة، محمد إسماعيل سليمان 19 سنة، بجروح وإصابات متفرقة ومتنوعة. 

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لوحدة قرية " أبو منقار" الصحية، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الوادى الجديد حادث المركزى سيارة ملاكى اجراءات مصابي الإجراءات القانونية شخصين نيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجل الأوقات الصعبة.. من المرشح الأبرز لتدريب الزمالك خلفا لفيريرا؟

2500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 بالمصنعية

55 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم بعد استيراد اللحوم من تشاد

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

الأهلي ينتظر الهدية .. موعد مباراة صن داونز والهلال السوداني والقنوات الناقلة

باقي 4 أيام.. الحكومة تجهز مفاجأة للموظفين خلال ساعات قبل رمضان

قرار عاجل من الزمالك عقب الخروج الإفريقي وتسريب عقود اللاعبين

مفاجأة .. فرج عامر يكشف عن صفقة جديدة للأهلي

موضوعات متعلقة

مصرع ميكانيكي في حادث تصادم ببني سويف

رئيس جامعة الوادى الجديد يستقبل فريقا بحثيا من "صوفيا اليابانية"

ترشيحاتنا

بسبب الإصلاحات الاقتصادية.. تصنيف ائتماني جديد للسعودية

بالأسماء والعناوين.. 41 شركة خاصة تعلن حاجتها لـ3116 فرصة عمل في 11محافظة

ليس ميدو فقط .. سيف زاهر يفجر مفاجأة كبرى بشأن المرشحين لتولي تدريب الزمالك

بمناسبة شهر رمضان.. الداخلية: زيارتان استثنائيتان لجميع النزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل

تحذير هندي .. الأمور مع الصين أصبحت في وضع خطير

إصابة طالبين إثر تشاجرهما بالتجمع الخامس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ورش للتحريك وcut out وستوب موشن بمهرجان الإسماعيلية

احذر.. حفظ الأفوكادو بهذه الطريقة يصيبك بالإسهال

رجال هذه الأبراج يفكرون بالزواج مرة ثانية| هل زوجك منهم؟

سعر فستان الملكة رانيا في عقد قران ابنتها إيمان| مفاجأة

فيديو

توابع فرح حسن شاكوش.. توعد الممتنعين عن الحضور وتمنى انتهاء الزفاف بسرعة| فيديوجراف

شكلها حلو .. أحمد جمال سعيد يدافع عن منى زكي بعد الهجوم عليها

مستوحى من حياة 4 سيدات.. قصة مسلسل ستهم لـ روجينا

أنغام تشارك ويجز الغناء بـ البخت وكل مانقرب لبعض بحفل الرياض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ