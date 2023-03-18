توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم مع مكتب عالمي

شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، و حسن شحاته وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، مع واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع، الذي يجري تنفيذه بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية.

المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، بتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر وبإجمالي عوائد تزيد على 60 مليار جنيه .

ينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.