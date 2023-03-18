عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع عقد تطوير كورنيش المقطم مع مكتب عالمي

صدى البلد

شهد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، والفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، و حسن شحاته وزير القوى العاملة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل توقيع عقد تصميم مشروع تطوير كورنيش المقطم، مع واحد من أهم مكاتب المصممين في العالم – للقيام بأعمال التصميم والرسومات الخاصة بالمشروع، الذي يجري تنفيذه بالشراكة بين شركة النصر للإسكان والتعمير التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة سكوب التابعة لمجموعة السويلم السعودية.

المشروع يقام على مساحة حوالي 2 مليون متر في موقع متميز وفريد يطل على أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين والقاهرة الفاطمية ومتحف الحضارات، بتكلفة تبلغ حوالي 32 مليار جنيه يضخها المستثمر وبإجمالي عوائد تزيد على 60 مليار جنيه .

ينقسم المشروع إلى قطعتين الأولى كورنيش المقطم والمصاطب بمساحة 1.3 مليون متر، والقطعة الثانية بمساحة 750 ألف متر بالهضبة الوسطى (كمبوند سكني متكامل الخدمات)، و يحتوي على أنشطة سكنية وتجارية وسياحية وتعليمية ورياضية وغيرها.

محافظ القاهرة وزير قطاع الاعمال العام وزير الطيران وزير الطيران المدن القاهرة الفاطمية متحف الحضارات كورنيش المقطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على تعادل الهلال مع صن داونز

بعد طلاقها .. ياسمين رئيس تعيش قصة حب جديدة مع رجل أعمال .. خاص

دوري أبطال أفريقيا.. تحرك عاجل من الهلال السوداني قبل مواجهة الأهلي

بنك ناصر يطرح شهادات جديدة بعائد 22% .. تفاصيل

مقدم كيلو ذهب ومؤخر مليار يورو .. طلاق فنانة شهيرة بعد زواج قصير

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر الصوم الثلاثاء المقبل .. اللهم بلغنا رمضان

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد تعادل الهلال وصن داونز

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

ترشيحاتنا

ياسمين عز : السؤال دا لجوزِك غلط في رمضان | فيديو

أرخص سيارة سيدان "زيرو" وسعرها في مصر .. صور

أخطر تحد لسلطة ماكرون .. المظاهرات والإضرابات تجتاح فرنسا

أحمد موسى عن زيارة وزير خارجية تركيا لمصر : خارطة طريق بين البلدين

أكاديمي سابق بجامعة الأزهر : الصيام لو هيأخر شفاءك مش مفروض عليك

عوض تاج الدين يكشف معلومات مفاجئة وجديدة عن فيروس كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تخزين البسلة بخطوات سهلة وبسيطة

انتقادات لـ ويجز بعد ظهوره ببليزر حريمي في حفل أنغام

أطعمة يجب تناولها عند الإصابة بعدوى المسالك البولية

مع قرب حلول رمضان.. بريطانيا تصدر سبائك ذهبية بـ«صورة الكعبة»| ما قصتها؟

فيديو

حافظ على فلوسك .. تفاصيل شهادة استثمار ببنك ناصر بأكبر عائد سنوي

184 مليون جنيه.. إكرامي يكشف مهر ابنته حبيبة زوجة رمضان صبحي

تراجعت 20 جنيها.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن بعد استيراد لحوم تشاد.. فيديو

بسبب القبلات.. درة زروق تتعرض لـ موقف محرج على الهواء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

كتف في كتف .. روعة الإنسان

نادية الصديق

الأصيل.. القديم.. الحديث

د.هادي التونسي

عم شحتة

محمد الدروي

حرب الكفاءات

عمر الأحمد

الاتفاق السعودي الإيراني.. لماذا الصين؟!

أحمد نجم

التصالح السعودي الإيراني.. دلالات ونتائج

هند عصام

تاوسرت.. ملكة التلال

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

اﻟﻤﺰﻳﺪ