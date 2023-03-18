وزيرة الداخلية البريطانية تزور رواندا لمناقشة خطة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين

زارت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان رواندا يوم السبت لمناقشة اتفاق يقبل بموجبه الدولة الواقعة في شرق إفريقيا المهاجرين الذين يصلون إلى بريطانيا دون إذن ، إذا أكدت المحاكم البريطانية أن المقترحات قانونية.

تريد الحكومة البريطانية إرسال عشرات الآلاف من المهاجرين على بعد أكثر من 4000 ميل (6400 كيلومتر) إلى رواندا في إطار صفقة بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني (146 مليون دولار) تم الاتفاق عليها مع رواندا العام الماضي.

لم تحدث أي عمليات ترحيل بينما طعن النشطاء في قانونية هذه السياسة في المحاكم. تقول العديد من المؤسسات الخيرية إن الاقتراح مكلف وغير عملي ، وسوف يجرم الآلاف من اللاجئين الحقيقيين الذين لديهم طرق قليلة جدًا لطلب اللجوء في بريطانيا دون دخول البلاد.

دخل أكثر من 45 ألف شخص إلى بريطانيا العام الماضي عن طريق عبور القناة في قوارب صغيرة من فرنسا ، معظمهم شبان من ألبانيا وأفغانستان وإيران والعراق ، وفقًا لبيانات الحكومة البريطانية.

والتقت برافرمان بوزير خارجية رواندا فينسينت بيروتا يوم السبت وقالت للصحفيين في كيغالي إنها وافقت على دعم إضافي للمهاجرين الذين يتم إرسالهم إلى البلاد.

وقال برافرمان في مؤتمر صحفي مع بيروتا: 'العديد من الدول حول العالم تكافح مع أعداد غير مسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين وأعتقد بصدق أن هذه الشراكة الرائدة عالميًا ... إنسانية ورحيمة وعادلة ومتوازنة'.

وقالت بيروتا إن المقترحات 'توفر فرصًا أفضل للمهاجرين والروانديين على حد سواء' وستساعد في تحقيق هدف الحكومة البريطانية في تعطيل شبكات الاتجار بالبشر.

ومن المتوقع أن يلتقي برافرمان مع الرئيس الرواندي بول كاجامي يوم الأحد.

تم الإعلان عن الشراكة في أبريل 2022 ، ولكن تم حظر أول رحلة ترحيل بأمر من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقضت المحكمة العليا في لندن بعد ذلك بأنه قانوني في ديسمبر كانون الأول لكن المعارضين يسعون لاستئناف الحكم في أبريل نيسان وربما يحال إلى المحكمة العليا في بريطانيا في وقت لاحق من العام.

وقال برافرمان: 'لن أستبق قرار القضاء ، لكن إذا نجحنا ، فسوف نتصور تقديم جوهر اتفاقنا في أسرع وقت ممكن'.

سبق أن وصفت برافرمان خصومها بأنهم 'فاعلو خير ساذجون'.

قال رئيس الوزراء ريشي سوناك إن إيجاد حل هو أحد أولوياته القصوى لعام 2023. وتنفق بريطانيا أكثر من ملياري جنيه إسترليني سنويًا لاستيعاب المهاجرين وقدمت عطاءًا بقيمة 95 مليون دولار لنقلهم إلى دول مثل رواندا بدلاً من ذلك.