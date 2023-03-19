24 كيلو.. حبس شخصين لحيازتهم حشيش وترامادول وخرطوش بالمعادي

قررت نيابة المعادي الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة 24 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش – 3000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين مقيمان بدائرة القسم حال تواجدهما بمسكن أحدهما ، وعُثر بحوزتهما على ( 24 كيلو جرامًا لمخدر الحشيش – 3000 قرص مخدر لعقار "الترامادول" – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار ) .

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بـ 1,680,000جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.