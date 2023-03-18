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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وقت الحساب | اجتماع ناري بين الخطيب وكولر في الأهلي

صدى البلد

عقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، اجتماعًا مطولًا اليوم مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بحضور كل من حسام غالي عضو مجلس الإدارة، ومحسن صالح رئيس لجنة التخطيط، وزكريا ناصف عضو اللجنة.


شهد الاجتماع الذي استمر لما يزيد على ساعتين مناقشة المدير الفني في كافة الأمور التي تخص الفريق وعناصره على مدار المرحلة الماضية، وما تضمنته من منافسات محلية وقارية.


وعرض كولر تقييمه الكامل للفترة السابقة من كافة الجوانب، وعرض أيضًا رؤيته للمرحلة القادمة، والاستعدادات اللازمة للتحديات التي تنتظر الفريق على كافة المستويات.


جاء هذا اللقاء قبل ساعات من عودة كولر إلى بلاده لقضاء إجازة مع أسرته هناك حتى نهاية الأسبوع، يعود بعدها لاستكمال مهمته مع الفريق.
 

محمود الخطيب حسام غالي النادي الأهلي المرحلة الماضية ومحسن صالح

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