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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

المكتبة الرقمية بجامعة حلوان تعلن تعليمات مهمة قبل الحصول على الخدمات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان عن عودة واستئناف خدمة فحص الاقتباس للرسائل العلمية والأبحاث، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة نجلاء فتحى محمد عويس مدير وحدة المكتبة الرقمية.

ونوهت الدكتورة نجلاء فتحي محمد مدير وحدة المكتبة الرقمية، ببعض التنبيهات، لابد من التأكد منها قبل التقدم لأي خدمات تخص وحدة المكتبة الرقمية جامعة حلوان وهي كالتالي:

- كل الخدمات تقدم عن طريق الإيميلات الرسمية للوحدة  .

- يجب أن يكون لدى المتقدم إيميل جامعى  .

- يجب كتابة اسم المتقدم كاملا فى الـ subject ثم إرسال الإيميل.

- يجب التأكد من إرسال الملفات المطلوبة بشكل صحيح للخدمة التى يحتاجها الباحث .

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- يجب التأكد من كتابة الإيميل الخاص بالخدمة المراد التقدم لها بشكل دقيق وصحيح .  

- يجب توجيه الإيميلات مرة واحدة فقط علي الإيميل المخصص للخدمة .

- يجب أن تكون الخطابات الخاصة بالدراسات العليا أو عميد الكلية معتمدة ومختومة قبل إرسالها على الإيميل.

-  يجب أن يتم إرسال كافة المرفقات الخاصة بالخدمة المراد الحصول عليها في ايميل واحد فقط وعدم إرسالها علي أكثر من ايميل، وإذا زاد حجمها يتم ارسالها مضغوطة أو على الـ drive الخاص بالإيميل .

- يجب أن ينظر المتقدم أيضا فى رسائل الـ junk mail  الموجودة فى إيميله فمن الممكن أن يصل الرد فيه.

- سيتم الرد على الإيميلات فى أوقات العمل الرسمية من الأحد للخميس من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ماعدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية.

فى حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيتم  حذف الإيميل تلقائيا.

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