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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بنك ناصر يطرح شهادتين بأعلى فائدة في السوق.. قطاع الائتمان يكشف التفاصيل

صدى البلد

كشف أحمد روميش المشرف على قطاع الائتمان ببنك ناصر تفاصيل إصدار البنك لشهادتين بفائدة 22% على 3 سنوات، وأخرى بفائدة 20% على سنة ونصف، قائلا إن الشهادتين تستحقان في نهاية المدة، وتشملان عملاء البنك وغيرهم. 

وأضاف في مداخلة هاتفية  مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "مثلاً الشهادة ذات العائد 22% يسترد العميل شهادته بالعائد في نهاية المدة مضافاً عليها 66% لو فرضنا مبلغ 100 ألف جنيه يسترد 166 ألف جنيه والثانية ذات العائد 20% تصرف بنهاية المدة.


وتابع: “لا يوجد مدة معينة للاكتتاب في الشهادات الجديدة والاكتتاب فيهما لا يقتصر على عملاء البنك وأي من المواطنين يرغب في الانضمام لعملاء البنك يمكنه فتح حساب دون مصروفات إدارية في أي من فروع البنك البلغة 97 فرعاً في أنحاء الجمهورية  فضلاً عن وحدات البنك في الجامعات”.


وحول عائد شهادات رد الجميل لكبار السن، قال: “نعطي أولوية خاصة لشهادة رد الجميل لكبار السن، والعائد يصل لـ19.25 سنويا على 3 سنوات وحجم ودائع البنك تجاوز 17 مليار جنيه”.
 

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، طرح حزمة من شهادات الادخار الجديدة بأسعار فائدة مرتفعة يصل لـ22% وفق آجال كل شهادة ودورية صرف العائد كما أورده على موقعه الإلكتروني.

وزارة التضامن وزارة التضامن الاجتماعي لميس الحديدي التضامن الاجتماعي الاكتتاب بنك ناصر الاجتماعي

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