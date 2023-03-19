بالزي الأسود.. وصول أسرة صيدلي حلوان إلى المحكمة استعدادا لمرافعة دفاع المتهمين

وصلت، منذ قليل، أسرة المجني عليه ولاء زايد، صيدلي حلوان، إلى مقر محكمة القاهرة الجديدة استعدادا لمحاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"احتجاز وتعذيب صيدلي حلوان".

وظهرت والدة المجني عليه ترتدي الزي الأسود في رابع جلسات محاكمة المتهمين باحتجاز وتعذيب ولاء زايد، صيدلي حلوان.

كما وصل المتهمون إلى مقر المحكمة، وتم حجزهم داخل الحجز الخلفي لمبنى المحكمة، استعدادا لمحاكمتهم، ومن المقرر أن تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس اليوم إلى مرافعة دفاع المتهمين.

صيدلي حلوان

وشدد حرس أمن المحكمة تواجده أثناء وصول المتهمين استعدادا لبدء المحاكمة.

وأظهرت التحقيقات أن 6 من المتهمين اقتحموا مسكن الصيدلي المجني عليه، بإيعاز من زوجته الأولى، وهي المتهمة الأولى في القضية وتدعى رماء (صيدلانية)، إذ هددوه وألقوا الرعب في نفسه وكدروا أمنه وسلامته وطمأنينته، وعرضوا حياته وسلامته للخطر، ومسوا بحريته الشخصية.

صيدلي حلوان

كما شملت الاتهامات قيام المتهمين باحتجاز المجني عليه وتعذيبه بتوثيقه، حيث انهالوا عليه ضربا بالأيدي وعصي خشبية محدثين به عدة إصابات.

وتضمنت قائمة أدلة الثبوت شهادات أدلى بها 6 شهود هم من جيران المجني عليه وزوجته الثانية وشقيقته، والذين أرسل إليهم عبر تطبيق “واتس آب” رسالة استغاثة طالبا منهم نجدته، فضلا عن سماعهم أصوات مشاجرات داخل شقة المجني عليه، إلى جانب شهادة الطبيب الشرعي الذي قام بتوقيع الكشف الطبي على جثمان الصيدلي المتوفى، وكذلك شهادة رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، والذي أكدت تحرياته حدوث وقائع الاعتداء على النحو المذكور.

وشملت أدلة الثبوت بحق المتهمين الاعترافات التي أدلى بها 6 منهم بارتكاب الاعتداءات بحق المجني عليه، عبر توثيق يديه والتعدي عليه ضربا، فضلا عما ثبت من الاطلاع على بعض الرسائل النصية الهاتفية التي كان يستغيث فيها المجني عليه ببعض الشهود لنجدته من تعدي المتهمين عليه، وكذا ما تبين من رسائل بين اثنين من المتهمين تضمنت تأهب أحدهما لمؤازرة الآخر ضد المجني عليه.