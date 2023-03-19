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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الكنافة مش هتخنك تاني| أخصائي تغذية يزف بشرى لمتبعي الدايت

الكنافة
الكنافة

زف الدكتور أحمد حسن، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، بشرى لمتبعي الدايت وعشاق الكنافة، قائلًا: “مين قال إن الكنافة بتخن”، موضحًا أن شهر رمضان يصوم فيه الفرد مايقرب من 16 ساعة وفي هذه الفترة يقوم الجسم باستهلاك كافة السكر المخزن في الكبد والعضلات؛ ولذلك بعد هذه الفترة يحتاج الجسم للسكر لإعادة ملء مخازنه.
 

وأضاف “حسن” خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، أنه مفضل الحصول على السكر من الفاكهة، متابعًا أنه يمكن أيضًا تناول قطعة صغيرة من الكنافة بدون إضافات مثل الكريمة والمانجا وغيرها.

وتابع أخصائي التغذية أنه يفضل تناول الفاكهة وقطعة صغيرة من الكنافة، حتى يحصل الجسم على كافة احتياجاته، وفي نفس الوقت لا يتعرض الشخص لحرمان من شيء يحبه.
 

الكنافة الدايت رمضان السكر توك شو صدى البلد

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