أسعار مفاجأة|الحكومة تواجه جشع التجار بـ25 ألف طن دواجن ولحوم بـ145 جنيها

تتخذ الدولة المصرية كافة التدابير لتوفير السلع من دواجن ولحوم مع دخول شهر رمضان 2023، وفي إطار ذلك تم التعاقد مع دولة البرازيل لاستيراد ‏‏25000 طن دواجن مجمدة.

وقال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية إن الكميات التي ‏سوف تصل الموانئ المصرية بورسعيد - الإسكندرية حتى 23 ‏من الشهر الجاري سوف تصل إلى 3362 طن و234 كيلو ‏دواجن مجمدة.

وأضاف في تصريحات له اليوم، أن ميناءي بورسعيد والإسكندرية قد تم ‏اتخاذ التدابير اللازمة بهما لاستقبال تلك الكميات مع التأكيد ‏على سرعه الإفراج الجمركي للشحنات التي تصل مباشرةً.

‏وقال وزير ‏التموين والتجارة الداخلية إن الـ 25,000 طن المتعاقد عليها ‏مع دولة البرازيل سوف تصل تباعاً إلى مينائي بورسعيد ‏والإسكندرية.

كما تم الاعلان عن استيراد مصر لحوم تشادية، حيث استقبلت مصر أول شحنة من اللحوم التشادية المبردة، الاثنين الماضي، في مطار القاهرة الدولي، حيث وصلت منها شحنة 55 طنا.

ومن المنتظر أن يتم تسيير 3 رحلات أسبوعيًا، كل رحلة تحتوي على 55 طنًا من اللحوم التشادية بإجمالي 12 رحلة شهريًا، وتستهدف استقبال 660 طن شهريًا.

ليتم طرحها في الأسواق بقيمة 145 جنيها للكيلو، مقارنة بـ 195 جنيها للحوم البلدي في المنافذ الاستهلاكية و230 جنيها في محلات الجزارة.

أسعار اللحوم البلدي اليوم

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق والمنافذ الحكومية اليوم، الاحد 19 مارس ضمن نشرته الخدمية.

أسعار اللحوم المستوردة اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية ‏الطازجة اليوم 135 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر اللحوم البرازيلي المجمدة إلى 120 جنيهًا.

سعر اللحوم الحمراء اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم في منافذ أهلا رمضان اليوم، سعر الكيلو للحوم الطازجة السوداني 135 جنيهًا، ويتراوح سعر اللحوم البلدي من سعر 170 جنيهًا إلى 200 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الكيلو من لحوم الضأن البلدي الطازجة 220 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

كما وفرت معارض “أهلاً رمضان” كميات كبيرة من اللحوم المجمدة البرازيلي واللحم المفروم والكفتة بأسعار مخفضة بطبق وزنه 500 جرام بسعر 60 جنيهًا.

أسعار اللحوم السودانية اليوم

وفي منافذ وزارة الزراعة، وصلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم إلى 150 و160 جنيهًا للكيلو، وفي منافذ وزارة التموين وصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بين 160 و180 جنيهًا للكيلو.

أسعار اللحوم اليوم

وسجّلت أسعار اللحوم البلدي الكندوز 200 - 250 جنيهًا للكيلو، وسجلت أسعار اللحوم البلدي الضأن بين 240 و280 جنيهًا وفقا للقطعية.

سعر اللحمة اليوم

وسجل سعر اللحمة الجملى عند 180 جنيهًا للكيلو، وتراوحت أسعار اللحم المفروم العادي بين 150 و170 جنيهًا للكيلو وفقا لآخر أسعار اللحمة المفرومة اليوم

سعر الدواجن اليوم

وشهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد تراجعًا بنحو جنيه واحد .

أسعار الدواجن اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن والبيض اليوم في الأسواق ضمن نشرته الخدمية التي تتضمن سعر الذهب اليوم وسعر الدولار اليوم إلى جانب أسعار السلع الأخرى.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وسجّل سعر الدواجن البيضاء اليوم في المزرعة بين 72 جنيهًا لتصل إلى المستهلك بنحو 81 و 83 جنيهًا تقريبًا بعد إضافة ربح التاجر ومصاريف النقل.

سعر الدواجن للمستهلك

ووصلت أسعار الدواجن الأمهات الأبيض إلى 58 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 68 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن اليوم للمستهلك

سجلت أسعار الدواجن الساسو “الدواجن الحمراء” 82 جنيهًا للكيلو في المزرعة ليصل سعر الدواجن اليوم للمستهلك بنحو 92 و 93 جنيهًا تقريبًا.

سعر الدواجن اليوم في مصر

تراوحت أسعار الأوراك اليوم بين 82 و 84 جنيهًا للكيلو، وسعر البانيه اليوم تراوح بين 165 و175 جنيهًا للكيلو الواحد.

وسجّلت أسعار الكبد والقوانص 65 و70 جنيهًا للكيلو، ووصل كيلو الاجنحة إلى 35 و40 جنيهًا للكيلو