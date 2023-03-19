البيت الأبيض يعلق على تقارير حول اعتقال محتمل لـ دونالد ترامب

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن البيت الأبيض يراقب الوضع عن كثب وسط تقارير عن اعتقال محتمل للرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب قناة “فوكس نيوز” الأمريكية، قال كيربي، “نحن نراقب الوضع دائمًا قدر الإمكان. بالطبع لا نريد أي عنف".

وأضاف: “كما قالت الإدارة الأمريكية إنها لا ترى حتى الآن أدلة على التحضير للاضطرابات في الولايات المتحدة”.

وفي وقت سابق، طلب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، من الكونجرس التحقيق مع الجهات التي تستعد لاعتقال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، أعلن مكارثي عن تحقيق في الكونجرس بشأن المدعين المحليين الذين ورد أنهم يستعدون لاتهام ترامب واعتقاله.

وتوقع ترامب إلقاء القبض عليه يوم الثلاثاء المقبل في قضية تتعلق بدفع أموال لنجمة إباحية سابقة.

ودعا ترامب أنصاره إلى الاحتجاج على مثل هذه الخطوة في منشور على منصته “تروث سوشيال”.

وبحسب ما وُرد تستعد وكالات إنفاذ القانون لتداعيات لائحة الاتهام ضد ترامب في أقرب وقت الأسبوع المقبل.