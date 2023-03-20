انطلاق مؤتمر شباب الباحثين الثاني بجامعة العريش

انطلق مؤتمر شباب الباحثين الثاني بجامعة العريش محافظة شمال سيناء، الذى ينظمه قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة، بعنوان " التنمية والتحول الأخضر في ظل تحديات المناخ"، بمشاركة (15) خمسة عشر جامعة.

وأكد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، محافظة شمال سيناء ، أن مؤتمر شباب الباحثين يحقق رؤية وتطلعات القيادة السياسية والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر ، ما يعظم الاستفادة بمقومات الدولة المصرية البشرية والطبيعية وهو ما تدعمه القيادة السياسية وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

عرض البحوث العلمية:



وأضاف رئيس الجامعة، أن تنظيم المؤتمر يعطى الفرصة لشباب الباحثين لعرض بحوثهم العلمية، واكتساب خبرات العرض والمناقشة لتنمية مهاراتهم البحثية التي تسهم في إثراء البحث العلمي بما يحقق رؤية مصر 2030م..



وأعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، أن أجندة المؤتمر الذي يستمر على مدار يومي 19 ،20 مارس الجاري وتستضيف جلسات المؤتمر أبرز القيادات التعليمية والتنفيذية في الدولة .



أما الدكتور سعيد لافي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فقال أن اختيار موضوع المؤتمر هذا العام، يأتي تزامنًا مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نحو التحول للاقتصاد الأخضر، ويناقش أهم التحديات التي تواجه العالم اليوم، في محاولة لتقديم حلول علمية لها، إلى جانب عقد ورش عمل دورية للوصول إلى الأفضل.

ورش عمل :



واشاد الدكتور أيمن عبد المجيد الشبينى، منسق عام لجنة شباب الباحثين، بالدور الريادي الذي يقوم به قطاع الدراسات العليا في النهوض بالبحث العلمي، مؤكدًا على حرص الجامعة على عقد ورش العمل بما يسهم في دعم منظومة البحث العلمي، والمساهمة في تحفيز وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي والابتكار والإبداع لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية والارتقاء بمستوى البحث العلمي ومخرجاته وتوجيهه لدعم التنمية المستدامة.

حيث أن البحوث المميزة والمنشورة دوليًا تسهم في الارتقاء بتصنيف الجامعة، لذلك تحرص الجامعة على رفع الوعي بالبحث العلمي نحو أهمية وصول المخرجات البحثية إلى المستوى التطبيقي في مجالات المشروعات الممولة بما يخدم الخطة البحثية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة في مصر.



دور العلم والعلماء:

وتحدث مصباح العريف، مدير عام منطقة الوعظ ورئيس لجنة الفتوي بالأزهر الشريف عن دور العلم والعلماء في الإسلام، بينما تناول القمص غبريال إبراهيم، وكيل مطرانية شمال سيناء، في كلمته دور الكنيسة في البحث العلمي لعلاج مشكلة التغير المناخي.



وقال الدكتور أحمد طلبة، مقرر لجنة شباب الباحثين إننا نسعى من خلال المؤتمر للوصول إلى نتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع لتحقيق رؤية وأهداف الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر من خلال الأبحاث والانتاج العلمي التى سيكون لها دور عظيم في تحقيق الأهداف بشكل صحيح وفعال.



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