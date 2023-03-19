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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد.. الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا في انقلاب حافلة ببنجلاديش

بنجلاديش..شاهد الصور
بنجلاديش..شاهد الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا بسبب حافلة

أثارت حادثة انقلاب حافلة لمسافة 30 قدما في حفرة في شبشارعلى بعد حوالي 80 كيلومترا من دكا، عاصمة بنجلاديش حالة من الحزن. 

وتسبب انقلاب الحافلة نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها في مقتل ما لا يقل عن 19 شخصا حتي الآن، بما فيهم السائق، كما أصيب العشرات، بعضهم في حالة حرجة وسط توقعات بارتفاع عدد القتلى.

وقال مسؤول بالشرطة إن الحافلة التي كانت تقل أكثر من 40 راكبا كانت تسير على طول جسر نهر بادما السريع المشيد حديثا حيث اخترقت السور وسقطت نحو 9 أمتار في حفرة على جانب الطريق.

تفاصيل حادثة بنجلاديش 

ووفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل”، منذ قليل، أكد مسؤول الشرطة في بنجلاديش أن الأسباب وكواليس الحادث ما زالت قيد التحقيق. 

وأظهرت الصور الأولى عن الحادث المروع تجمع حشود كبيرة حول موقع الحادث حيث مالت الحافلة وتناثر زجاجها عبر الخندق على جانب الطريق.

ويقتل الآلاف كل عام في حوادث الطرق  في بنجلاديش، وغالبا ما تتضمن الأسباب القيادة المتهورة والمركبات القديمة وقواعد السلامة السيئة.

وفي عام 2018، أدت سلسلة من الاحتجاجات الطلابية الكبيرة التي اندلعت بسبب وفاة مراهقين إلى إجبار حكومة رئيسة الوزراء، الشيخة حسينة على الموافقة على رفع الحد الأقصى لعقوبة السجن إلى 5 سنوات بدلا من 3 سنوات بسبب القيادة المتهورة التي تؤدي للحوادث.

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بنجلاديش..شاهد الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا بسبب حافلة 
بنجلاديش..شاهد الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا بسبب حافلة 

 

بنجلاديش..شاهد الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا بسبب حافلة 
بنجلاديش..شاهد الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا بسبب حافلة 

 

بنجلاديش..شاهد الصور الأولى لحادثة مقتل 19 شخصا بسبب حافلة 

 

 

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