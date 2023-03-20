أمطار رعدية وبرد قارس.. تحذير عاجل من الأرصاد لطقس الساعات المقبلة

عرضت نشرة الأخبار، المذاع عبر قناة الاولى للتلفزيون المصري، تقرير مفصلا عن حالة الطقس اليوم الاثنين، محذرة من حالة الطقس وفقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.



وأبرز التقرير المفصل، أن تشهد البلاد طقس بارد نهارًا على الساحل الشمالي والدلتا، مائل للبرودة إلى لطيف على القاهرة وشمال الصعيد، معتدل بوسط وجنوب الصعيد، بارد إلى شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء، وقارس البرودة بمرتفعات جنوب سيناء وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأوضح التقرير المفصل، أن السحب تتشكل على المناطق الشمالية يصاحبها هطول أمطار غزيرة على شمال سيناء تُصحب بالرعد أحيانًا، تمتد للإسكندرية وأجزاء من شمال الدلتا و تصل لأجزاء من وسط وجنوب الدلتا والقاهرة الكبرى، والأجواء مشمسة إجمالًا بباقي الأنحاء، طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وذهب التقرير المصور ، أن متوقع طبقا لهيئة الأرصاد، أن تنشط بقوة حركة الرياح على السواحل الممتدة من الإسكندرية مرورا بشمال الدلتا امتدادًا إلى شمال سيناء بالإضافة إلى شمال البحر الأحمر، نشطة على باقي المناطق الشمالية ويصحبها هبات قوية أحيانًا تثير الرمال بالمناطق المفتوحة، معتدلة إلى نشطة على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة



وتشهد درجات الحرارة اليوم ما يلي:

درجات الحرارة اليوم الأثنين 20 مارس القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 -14

درجات الحرارة غدا السواحل الشمالية 19- 12

درجات الحرارة غدا جنوب سيناء 23- 15

درجات الحرارة غدا شمال الصعيد 22- 10

درجات الحرارة غدا جنوب الصعيد 25- 14

