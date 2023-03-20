أمير عزمي: دوري الدرجة الثانية أصعب من الممتاز.. ومبارياته ضرب نار

قال أمير عزمي مجاهد المدير الفني لفريق السكة الحديد، إن دوري الدرجة الثانية صعب للغاية، ويشهد متعة تفوق الدوري الممتاز، خاصة وأن كل الفرق تتنافس فيه.

وأضاف أمير عزمي، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن السكة الحديد له شكل مميز في الموسم الحالي، وينافس على التأهل إلى الدوري الممتاز.

وتابع مدرب السكة الحديد «مباريات دوري الدرجة الثانية ضرب نار، ودائمًا ما أطلب من فريقي خوض جميع المباريات من أجل الفوز ولا بديل عن ذلك، وهدفنا التأهل إلى الممتاز».

واختتم تصريحاته «الكرة المصرية بنفس الفكر منذ 7 سنوات، وبنفس الأشخاص الذين يديرون ويضعون جدول المباريات، والدليل هو الدوريات الأخرى التي تقدمت على الدوري المصري رغم تفوقه قبل سنوات».