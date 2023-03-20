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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا.. مي كساب تروج لشخصيتها من فيلم هارلي

مي كساب
مي كساب

نشرت الفنانة مي كساب، صورة من كواليس فيلم “هارلي”، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وكتبت مي كساب: “دنيا من فيلم هارلي في عيد الفطر المبارك”.

فيلم "هارلي" بطولة الفنان محمد رمضان والفنانة مي عمر، وهو من تأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وإخراج محمد سمير.

وصدم النجم محمد رمضان، جمهوره بعد ظهور جديد له بـ حلق في أذنه خلال كواليس فيلم "هارلي".

وعبر حسابه الشخصي على انستجرام، نشر محمد رمضان أحدث صورة له بـ قرط في إحدى أذنيه، وذلك من خلال فيلمه الجديد "هارلي" الذي يواصل تصويره حالياً، ومن المقرر عرضه في موسم عيد الفطر المقبل.

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