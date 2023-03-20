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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تتخيلها.. أداة بسيطة تستخدمها النساء في الهند لمنع التحرش

أتوبيس في الهند
أتوبيس في الهند

لدى كل امرأة في الهند قصة مع التحرش في الأماكن العامة والمزدحمة، لتبدأ النساء في إيجاد حل بديل يدافعن به عن أنفسهن من التحرش.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تحرص النساء على ترك أظافرهن طويلة وحادة لخدش كل من يحاول الاقتراب، وأخرى تستخدم كعب أحذيتهن المدبب.

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لكن الأداة الأكثر فعالية هي الدبوس، ومنذ اختراعها في عام 1849 ، تم استخدام دبابيس الأمان من قبل النساء في جميع أنحاء العالم لتثبيت قطع مختلفة من الملابس معًا.

لكن الاستخدام الأكثر شهرة لع ىمستوى العالم هو الرد على المتحرشين وردعهن، وتصدر هذا التريند تويتر بأن النساء في الهند يستخدمن الدبوس دائما في حقائب اليد أو في ملابسهن لأنه السلاح المفضل لمحاربة المتحرشين في الأماكن المزدحمة.

قالت سيدة هندية أنها تعرضت للتحرش وكان عمرها حينها 20 عاما بينما يبدو الرجل الذي يتحرش بها في الأربعينات من عمره، وبعد اقترابه منها في الزحام قررت الانتقام واستخدمت كعب حذائها والدبوس لردعه.

وتتابع: "بمجرد أن جاء ووقف بجواري ، نهضت من مقعدي وسحقت أصابع قدميه بكعبي. سمعته يصرخ، وشعرت بفرح كبير. ثم استخدمت الدبوس لثقب ساعده وخرجت بسرعة من الحافلة ".

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