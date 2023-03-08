حبس أمين مكتبة تحرش بطالبة في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

قرر المستشار محمود الجندى، رئيس نيابة شبراخيت الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس أمين مكتبة بإحدي مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش الجنسي بطالبة بالصف الأول الاعدادي، وذلك بعد ورود تحريات إدارة البحث الجنائي بصحة الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.

وكانت جهات التحقيق قررت في وقت سابق، حجز أمين مكتبة بأحدي مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، المتهم بالتحرش الجنسي على طالبة بالصف الأول الاعدادي، لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وسماع كافة الشهود.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من والد الطالبة حنين.ي، بالصف الأول الاعدادي بأحدي مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، يفيد بأنه أثناء تواجد ابنته المجني عليها بفناء مدرستها، طلبت من أمين المكتبة عدد من الكتب فطلب منها الصعود للمكتبة واثناء وجودها باغتها متحسسا أجزاء من جسدها.

وتقدم ولي أمرها بمذكرة لمديرة المدرسة، والتي أحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، والذي انتهى إلى ثبوت الخطأ في حقه وتوقيع جزاء خصم شهر من الراتب تم تخفيفه بموجب قرار من الإدارة المركزية لـ 15 يوما فقط لارتكابه سلوكا مشينا على نحو جاء بصدر القرار.

ومن جانبه قال محمد حمادة، محامي المجني عليها ومسئول وحدة الدعم القانوني بمؤسسة بنت النيل، أنه على مدار 48 ساعة ماضية تمت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق وسماع شهادة أكثر من خمسة شهود، إضافة لأربعة تلميذات.

وأعرب عن ترحيبه الشديد بكافة الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق حيال الواقعة أبرزها أسلوب التعامل المناسب مع المجني عليها، والأخذ في الاعتبار حداثة سنها وطفولتها التي تحتاج لمعاملة خاصة هي وزميلاتها الأطفال الشهود في الواقعة.