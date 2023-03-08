عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حبس أمين مكتبة تحرش بطالبة في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيقات

حبس أمين مكتبة تحرش
حبس أمين مكتبة تحرش بطالبة في البحيرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قرر المستشار محمود الجندى، رئيس نيابة شبراخيت الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس أمين مكتبة بإحدي مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالتحرش الجنسي بطالبة بالصف الأول الاعدادي، وذلك بعد ورود  تحريات إدارة البحث الجنائي بصحة الواقعة على النحو الوارد بالأوراق.

txt

حجز أمين مكتبة لتحرشه بطالبة في الصف الأول الإعدادي بالبحيرة

txt

زراعه 300 ألف شجرة مثمرة بالبحيرة ضمن المبادرة الرئاسية

وكانت جهات التحقيق قررت في وقت سابق، حجز أمين مكتبة بأحدي مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، المتهم بالتحرش الجنسي على طالبة بالصف الأول الاعدادي، لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وسماع كافة الشهود.

وترجع تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر 2022، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بلاغا من والد الطالبة حنين.ي، بالصف الأول الاعدادي بأحدي مدارس إدارة شبراخيت التعليمية، يفيد بأنه أثناء تواجد ابنته المجني عليها بفناء مدرستها، طلبت من أمين المكتبة عدد من الكتب فطلب منها الصعود للمكتبة واثناء وجودها باغتها متحسسا أجزاء من جسدها.

وتقدم ولي أمرها بمذكرة لمديرة المدرسة، والتي أحالتها للشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، والذي انتهى إلى ثبوت الخطأ في حقه وتوقيع جزاء خصم شهر من الراتب تم تخفيفه بموجب قرار من الإدارة المركزية لـ 15 يوما فقط لارتكابه سلوكا مشينا على نحو جاء بصدر القرار.

ومن جانبه قال محمد حمادة، محامي المجني عليها ومسئول وحدة الدعم القانوني بمؤسسة بنت النيل، أنه على مدار 48 ساعة ماضية تمت التحقيقات التي باشرتها جهات التحقيق وسماع شهادة أكثر من خمسة شهود، إضافة لأربعة تلميذات.

وأعرب عن ترحيبه الشديد بكافة الإجراءات التي اتخذتها جهات التحقيق حيال الواقعة أبرزها أسلوب التعامل المناسب مع المجني عليها، والأخذ في الاعتبار حداثة سنها وطفولتها التي تحتاج لمعاملة خاصة هي وزميلاتها الأطفال الشهود في الواقعة.

البحيرة التحرش الجنسي البحث الجنائي جهات التحقيق تحريات ادارة البحث الجنائي 4 أيام علي ذمة التحقيقات اتهامه بالتحرش المتهم بالتحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نجم الزمالك: لجنة الانضباط قررت إيقاف كهربا 8 مباريات

20 جنيها في الصندوق و2 جنيه للكانز.. انخفاض حاد بأسعار البيبسي

مفاجأة.. اتحاد الكرة يعلن القرار النهائي في عقوبة إيقاف كهربا 8 مباريات

صدمة أهلاوية في صالح صنداونز.. 3 مخاوف تثير رعب الأحمر قبل المواجهة الحاسمة

ننشر أسعار منتجات يبسي بعد خفض الأسعار

دموعه في عينيه | أحمد موسى يتأثر على الهواء لهذا السبب

طالع ولا نازل ؟ مفاجأة في أسعار الأرز بـ شهر رمضان 2023

يوم عاصف.. أول رد فعل من أيمن أشرف عقب استبعاده من قائمة الأهلي لمواجهة صن داونز

ترشيحاتنا

مؤسسة أبو العينين تبدأ توزيع 200 ألف شنطة رمضان ضمن مبادرة "كتف في كتف"

بيراميدز في الصدارة.. ترتيب المجموعة الثالثة بعد فوز فيوتشر على الجيش الملكي

حلاقة رجالي : فيه ستات منعت أجوازهم يقصوا شعرهم عندي | فيديو

توتنهام يتعادل مع ميلان في الشوط الأول بدوري أبطال أوروبا

الصحة تعلن خبرًا عاجلًا بشأن نتائج فحص المقبلين على الزواج .. فيديو

شاهد.. الصور الأولى لحادث تصادم شاحنتين بطريق أسوان / أبو سمبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مذاق لا يقاوم.. طريقة عمل كفتة الأرز بالدجاج

بعد غياب سنوات|عدوية يغني على كرسي متحرك في احتفالية هاني شنودة بالسعودية

جنا عمرو دياب بإطلالة مثيرة تشعل السوشيال ميديا

الخطة اتغيرت.. سبب وحيد يمنع رحيل محمد صلاح عن ليفربول| تفاصيل

فيديو

مفاجأة مدوية.. ثنائي الزمالك الشباب على أعتاب الأهلي| فيديوجراف

القديمة تحلى.. رجل يترك عروسه يوم زفافه ويحتضن زوجته الأولى |فيديو جراف

حكاية أغرب قائمة زواج في مصر.. ماذا كتب أبو العروسة؟

حقيقة تسونامي وانحسار مياه شواطئ البحر المتوسط | ماذا يحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

جبر الخواطر على الله

إسلام كمال

المرأة الند !

هند عصام

إيزادورا.. شهيدة الحب

عبد المعطى أحمد

اليوم العالمى للمرأة

المستشار أحمد المعز الشندويلي

بيأذن في مالطا.. بالعربي

نهى زكريا

كأس العالم للقمامة !

الحماية الجنائية من التهديد

كريمة أبو العينين

التيك توك ممنوع بالأمريكانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ