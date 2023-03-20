زيلينسكي يوجه رسالة مع وصول الرئيس الصيني إلى موسكو .. ماذا قال؟

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رسالة، بالتزامن مع وصول الرئيس الصيني شي جين بينج إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال زيلينسكي على “تيليجرام” “عندما يدافع الشعب الأوكراني عن نفسه، وعندما تُستعاد قوة ميثاق الأمم المتحدة وقوة العدالة على أرضنا، فإن هذا سيضمن السلام لأجزاء أخرى كثيرة من العالم أيضًا”.

وكان الرئيس الصيني شي جين بينج وصل منذ قليل إلى العاصمة الروسية موسكو، في أول زيارة دولة له منذ بدء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

من جانبه، قال الكرملين الروسي اليوم الاثنين إن الرئيس فلاديمير بوتين سيقدم لنظيره الصيني شي جين بينج "توضيحات" بشأن وجهة نظر موسكو بشأن الصراع في أوكرانيا خلال زيارة الأخير الرسمية والتي تبدأ اليوم الاثنين.

فيما قالت وزارة الخارجية الصينية، إن زيارة الرئيس شي تأتي بدعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين في الفترة من 20 إلى 22 مارس.‏

‏وستكون هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس الصيني بعد إعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثالثة مدتها خمس سنوات في 10 مارس.‏