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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كيفية مواءمة الطلاب لمخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل المتغيرة.. خبير يجيب

طلاب
طلاب

أكد الدكتور ماجد أبو العينين، عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، الخبير التربوي، أن تحسين جودة التعليم العالي وتنمية مهارات الطلاب والاستخدام الأمثل للخريجين لتلبية احتياجات سوق العمل هي احدي أولويات الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية. 

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وأوضح عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، أن تحديد احتياجات سوق العمل وضمان توافر المهارات اللازمة للخريجين هو أمر حاسم لضمان نجاح التعليم العالي وتحقيق فوائده الاقتصادية والاجتماعية، ومشيرًا إلى أن الاحتياجات الوظيفية ومهارات العمل تتغير باستمرار، ولذلك فإن تعزيز التواصل والتعاون بين الجامعات وسوق العمل يعتبر ضرورياً للتأكد من توفر المهارات الحديثة والمتطورة التي تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة. 

وأشار الخبير التربوي، إلى أن الحكومة المصرية قامت بإطلاق عدد من المبادرات والخطط الطموحة لتحسين جودة التعليم العالي وتطويره، وذلك من خلال تحديث المناهج الدراسية وتطوير المقررات الجامعية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، بالإضافة إلى إعادة هيكلة المؤسسات التعليمية العليا وتحسين بنيتها التحتية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في التعليم.

وتهدف جميع هذه الخطط والمبادرات إلى رفع مستوى التعليم العالي في مصر وتحقيق التميز والتفوق في مجالات مختلفة، وذلك من خلال تطوير مهارات الطلاب وتمكينهم من المنافسة في سوق العمل العالمي، وتلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي من الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة.

وطالب عميد كلية التربية جامعة عين شمس السابق، بضرورة إجراء دراسات وتحليلات لتوقع الاحتياجات الوظيفية في المستقبل وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية وتوفير الفرص العملية والتدريبية اللازمة لتنمية المهارات المطلوبة لدى الطلاب والخريجين.

واختتم الدكتور ماجد أبو العينين، حديثه قائلاً: “وبهذا الشكل يمكن للجامعات تحقيق الهدف الأساسي من العملية التعليمية وهو إعداد خريجين مهاريين ومؤهلين بشكل جيد للانخراط بفاعلية في سوق العمل وخدمة المجتمع بشكل فعال”.

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