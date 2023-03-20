حقوق عين شمس تنظم محاضرة في أصول وأخلاقيات البحث العلمي القانوني

تنظم كلية الحقوق جامعة عين شمس محاضرة لأعضاء الهيئة المعاونة بالكلية وكذا الطلاب المسجلين بالدبلومات والباحثين المسجلين بالدكتوراه، بعنوان: أصول البحث العلمي القانوني، يحاضر فيها الدكتور جميل عبد الباقي الصغير، أستاذ القانون الجنائي وعميد الكلية الأسبق.

ويأتي ذلك الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق، وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٢ مارس، الساعة الثانية ظهرا، بمدرج الدكتور عبد الأحد جمال الدين.

وذلك في إطار خطة كلية الحقوق جامعة عين شمس التي تستهدف الارتقاء بالبحث العلمى بالكلية، ورفع المستوى المعرفي للباحثين بشأن أصول وأخلاقيات البحث العلمي على النحو الذي يمكنهم من تقديم أبحاث علمية يراعى فيها الأصول والقواعد العلمية والاخلاقيات البحثية.

وكان قد عقدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، ندوة دولية بالتعاون مع كلية الحقوق جامعة Jean Moulin Lyon III حول الشراكات بين القطاع العام والخاص « Les Partenariats Public-Privé » بقاعة المؤتمرات بالكلية.

وركزت الندوة على الوقوف علي أحدث التطورات القانونية في مصر وفرنسا بشأن ابرام وتنفيذ عقود الشراكة، والتي تعد أهم أساليب التعاقد الحكومي التي تسعي الدول لتطبيقها في سبيل النهوض بمشروعات البنية التحتية ودعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الحكومية.

وافتتح الندوة الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس و الدكتورة كارولين شامار-هيم وكيلة كلية الحقوق بجامعة Jean Moulin Lyon III نيابة عن عميد الكلية والدكتور ستيفان بييه المنسق الفرنسي للقسم المصري الفرنسي بالكلية.