النواب يوافق على فتح اعتماد اضافي للموازنة بـ165مليار جنيه لصرف زيادات أبريل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023 وذلك لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية والقانون المقدم من الحكومة بتعجيل صرف الزيادات الجديدة في الاجور والمععاشات والمنح و والحوافز للعديد من الفئات.

وأكد فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الظروف الاقتصادية العالمية فرضت الكثير من التحديات بسبب إرتفاع الأسعار العالمية وارتفاع تكلفة الاقتراض وزيادة سعر الفائدة وانخفاض سعر صرف الجنيه.

وقال الفقي إنه نظرا لحرص القيادة السياسية والحكومة للحد من اثار تلك الازمة صدرت التكليفات الرئاسية بصرف زيادات الاجور والمعاشات وحزمة الحماية الاجتماعية في ابريل المقبل و توفير اعتمادات اضافية للموازنة بقيمة 165 مليار جنيه.

وأكد ايهاب أبو عيش نائب وزير المالية إنه في حالة وجود اموال لزيادة المستحقات والأجور لكل المواطنين فالحكومة لا تتأخر ولكن الحفاظ على الانضباط المالى.

وأضاف أن الانجازات التي حققتها الدولة كبيرة بجانب تحمل الصدمات في مجال الصحة الاسكان الاجتماعي الكهرباء الغاز والمدن والبنية التحتية والطرق الدولة وقدراتها الشاملة.

وأشار إلى أن البنك الدولي اشاد بمعدلات النمو في مصر خلال ازمة كورنا حيث نجحت مصر في مواجهة الازمات.

وحول ارتفاع معدلات التضخم قال نائب وزير المالية إن الازمة طالت كل دول العالم وان معدلات التضخم ارتفعت في كل دول العالم وفي في الدول العظمي التي كان التضخم اقل من 1 % وصل في انجلترا 11 % اي 11 ،كما تجاوز في المانيا اكثر من 11 % وهو اكبر ارتفاع في التضخم بتاريخ المانيا.