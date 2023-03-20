«حدودها السما».. فيلم تسجيلي عن جهود الدولة لدعم المرأة المصرية

استعرض الفيلم التسجيلي «حدودها السما» الذي تمّ عرضه خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 2023 التي يشهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، على شاشة «إكسترا نيوز»، عطاء المرأة المصرية الذي لا يفنى، ودور الدولة المصرية في دعم المرأة من خلال المجلس القومي للمرأة، فالمرأة المصرية هي «عمود» بيتها والمنوط بها تقديم السند لبلدها ولأسرتها، كونها تتسم على مر العصور بأنها مكافحة وقيادية، ولديها القدرة على اقتناص الفرص لكي تكبر وتقدم الدعم لمن حولها، وهذا ما يستهدفه «المجلس القومي للمرأة» من خلال ما يقوم به من جهود ويحققه بالفعل.

جاء في الفيلم، أن المجلس القومي للمرأة من خلال مشاركته بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بقرى حياة كريمة، منوهًا إلى أنَّ البرامج التي يقوم بها لا تقتصر على النساء فقط، إنما تستهدف البرامج الأسرة بأكملها.

وسلط الفيلم التسجيلي الضوء على الحكمة التي قالها الحكيم بمصر القديمة «أسس لنفسك بيتًا وأتخذ لنفسك زوجة تكون سيدة قلبك»، لافتًا إلى أنَّ المرأة تمكنت من تقديم النموذج لمساندة ومساعدة الأزواج.

وقالت ماريان نادي متدربة، إنَّ المعسكر تناول الموضوعات التي تخص الأسرة بصفة عامة، أبرزها الأطفال والتربية المتوازنة، وقال أحد المتدربين أن المعسكر ساهم في معرفة الأب لدوره، قالت متدربة أخرى إنَّ جلسة التعبير عن المشاعر من الجلسات الرائعة التي تضمنها المعسكر، خاصة أن العديد من الأفراد لا يعرفون ذاتهم ولا يتمكنوا من التعبير عن مشاعرهم، وهو ما يقوم به المعسكر، إذ يقوم بتعريف الأفراد على ذاتهم.

وتابعت «شيماء» متدربة أنَّ المعسكر هو نقطة تحول في حياتها وهو من ساهم في تعرفها على كيفية بناء حيالة زوجية قائمة على التفاهم، وأكمل «زين» متدرب أنَّ المعسكر ساهم بصورة كبيرة في معرفته بكيفية التعامل مع المرأة «الهدية مهما كانت بسيطة ليها فرق مع الست، إزاي إن أنا لو طبطبت عليها وأخدتها في حضني دي بالنسبة لها حاجة كبيرة جدًا».

ورصد الفيلم دور برنامج التثقيف برفع وعي المرأة بتحديد احتياجات الأسرة لوضع ميزانية الأسرة، وقالت متدربة إنَّ البرنامج كان علامة فارقة في حياتها إذ أنه بفضله أكمل أبنها تعليمه الجامعي، بعد أن كان مهدد بالخروج من التعليم بسبب زيادة النفقات، وأن كل متدربة هي دائرة نور لكل من حولها، وأن السيدات بالقرى طورت من نفسها وقاموا بفتح العديد من المشروعات الاقتصادية.

ولفت الفيلم إلى دور المجلس القومي للمرأة في تقديم التدريب للسيدات، وهو ما ساهم في توفير مصدر رزق للمرأة لمساعدة زوجها وأبنائها، وفي تحقيق المرأة لذاتها، والشعور بكيانها، خاصة وأن بعضهم لديه مواهب يلهم به غيرهم، وقالت متدربة أنهم تمكنوا من خلال 4 ورش إنتاج 15625 شنطة، وأكملت متدربة أخرى، أن أبنائها غمرتهم الفرحة برؤية الفوانيس التي صنعتها بنفسها، ولديهم شعور بالفخر تجاه عملها.

وأشار الفيلم إلى أنَّ العديد من السيدات الاتي تلقين التدريب قاموا بتدريب أقاربهم وبعض السيدات من حولهم، وفي الختام، أكّد الفيلم أنَّ كل بيت ناجح أساسه الحب والتفاهم، كما أكّد احتياج المرأة للدعم والمهارة إضافة للحب لتحقيق النجاح، وأن جهود المجلس القومي للمرأة هو خطوة بمشوار طويل عنوانه «الست المصرية» وهدفه الأسرة بأكملها، فالأسرة الناجحة هي أساس الوطن العزيز القوي.