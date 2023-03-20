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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئاسة الروسية تعلق على مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا

صدى البلد

علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، على مبادرة السلام الصينية في أوكرانيا، وقال إن رئيسا روسيا الاتحادية والصين سيتطرقان إليها بشكل حتمي خلال تبادل وجهات النظر.

وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحفي وفقا لوكالة "سبوتنيك": "بطريقة أو بأخرى، النقاط التي تم وضعها في المبادرة، سيتم التطرق إليها حتما أثناء تبادل الآراء بشأن أوكرانيا. بالطبع، ستكون أوكرانيا في جدول الأعمال. لذلك، بالطبع، يمكننا افترض أنه سيتم التطرق إليها بطريقة أو بأخرى، ولكن هنا، بالطبع، سيقدم الرئيس بوتين تفسيرات شاملة حول موقف روسيا من أوكرانيا، حتى تتوضح الصورة أمام الرئيس شي (رئيس الصين شي جين بينغ)".

وفي فبراير، نشرت وزارة الخارجية الصينية بيانا من 12 نقطة مع موقف بشأن تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية. ومن بين النقاط الرئيسية: ضرورة احترام سيادة وسلامة أراضي جميع الدول، واستئناف الحوار المباشر بين موسكو وكييف، والدعوة لمنع المزيد من التصعيد.

ووصل رئيس الصين اليوم إلى روسيا في زيارة تستمر يومين بدعوة من الرئيس الروسي. وستكون هذه الزيارة هي أول رحلة له إلى الخارج بعد إعادة انتخابه رئيسا للدولة لولاية ثالثة.

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