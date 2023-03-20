دعا لمحاسبة المسؤولين.. وزير الخارجية الأمريكي يتهم الجيش الإثيوبي بارتكاب جرائم حرب

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الأثنين، قوات من إثيوبيا وإريتريا وجبهة تحرير تيجراي بارتكاب جرائم حرب خلال نزاع إقليم تيجراي، وفقا لوكالة أسوشيتيد برس.

‏وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع من زيارة بلينكن إلى زيارة إلى إثيوبيا التي التقى خلالها بالرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ومسؤولين من جبهه تحرير تيجراي.

وشمل اتهام ‏وزير الخارجية الأمريكية أعضاء من الجيشين الإثيوبي والإريتري وكذلك جبهة تحرير شعب تيجراي والقوات المتحالفة مع منطقة أمهرة، وقال بلينكن إنه يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع.‏

وأوضح أنه بعد مراجعة متأنية للقانون والحقائق تم إقرار أن أفرادا من قوات الدفاع الوطني الإثيوبية وقوات الدفاع الإريترية وقوات جبهة تحرير شعب تيجراي وقوات أمهرة ارتكبوا جرائم حرب خلال الصراع في شمال إثيوبيا.‏

وجاء إعلان ‏وزير الخارجية الأمريكي عن قراره أثناء طرحه للتقارير العالمية السنوية لوزارة الخارجية لحقوق الإنسان في عام 2022.‏

‏وقال بلينكن: "أدين العنف الذي لا يوصف ضد المدنيين والدمار الذي وقع في شمال إثيوبيا"، لافتا إلى أن الاعتراف بالفظائع التي ارتكبتها جميع الأطراف هي خطوة أساسية لتحقيق سلام مستدام، ويجب محاسبة الأشخاص الأكثر مسؤولية عن الفظائع، بمن فيهم أولئك الذين يشغلون مناصب قيادية.‏

‏ودعا بلينكن جميع الأطراف إلى احترام الاتفاق والوفاء بالتعهدات "بتنفيذ عملية عدالة انتقالية جامعة وشاملة".‏