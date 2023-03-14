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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن يزور إثيوبيا والنيجر لإجراء محادثات حول السلام والشراكة في إفريقيا

بلينكين
بلينكين

يزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إثيوبيا والنيجر، في الفترة من 14 إلى 17 مارس؛ لمناقشة السلام في شمال إثيوبيا، ومجموعة متنوعة من الطرق؛ لتعزيز الشراكات مع الولايات المتحدة في إفريقيا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأسبوع الماضي، إن بلينكن سيزور أديس أبابا - إثيوبيا في 15 مارس لمناقشة تنفيذ اتفاقيات السلام والعدالة الانتقالية في منطقة تيغراي الشمالية بالبلاد. 

وقالت ميكيلي مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية للشؤون الأفريقية "مولي في"، خلال إفادة صحفية، إن الدبلوماسي الأمريكي الكبير سيلتقي أيضا مع المسؤولين في إثيوبيا وتيغراي؛ لمناقشة وقف الأعمال العدائية ، لكنه لن يتوقف في العاصمة الإقليمية تيغراي.

وأثناء وجوده في أديس أبابا ، سيلتقي بلينكن أيضًا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، لمناقشة الأولويات العالمية والإقليمية المشتركة ، بالإضافة إلى متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا بشأن الأمن الغذائي والمناخ والصحة العالمية ، وفقا لما اعلنه برايس. 

وأضاف برايس أن بلينكن سيؤكد دعم الولايات المتحدة للتمثيل الأفريقي الدائم في الهيئات متعددة الأطراف.

وسيصل إلى النيجر في 16 مارس / آذار ، وهي أول زيارة يقوم بها وزير خارجية أمريكي للبلاد.

وقال برايس إن بلينكن سيلتقي بالرئيس النيجيري محمد بازوم ووزير الخارجية حسومي مسعودو في العاصمة نيامي.

وأوضح برايس أنه سيناقش سبل تعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة والنيجر في مجالات الدبلوماسية والديمقراطية والتنمية والدفاع. 

كما سيقوم بلينكن بإشراك الشباب من مناطق الصراع في النيجر وتعزيز التعاون في قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا بشأن القضايا المتعلقة بالسلام والأمن العالميين والإقليميين.
 

وفي ديسمبر، قال بلينكن إنه يتوقع قيام عدد من المسؤولين الأمريكيين ، بمن فيهم الرئيس جو بايدن ، بزيارة إفريقيا في عام 2023.

 وقال بلينكن إنه من الأهمية بمكان تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها خلال قمة القادة الأمريكية الأفريقية.

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